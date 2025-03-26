Διεθνή διαμάχη στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας έχει πυροδοτήσει η θεωρίας περί ύπαρξης υπόγειας αρχαίας βιβλιοθήκης κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας.

Χρησιμοποιώντας κύματα ραντάρ, οι μελετητές ισχυρίζονται ότι βρήκαν μυστηριώδη κυλινδρικά αντικείμενα σε βάθος μεγαλύτερο των 2.000 ποδών κάτω από την 4.500 ετών πυραμίδα Khafre στο συγκρότημα της Γκίζας στην Αίγυπτο.

Αυτό έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι η πυραμίδα βρίσκεται πάνω από την περιβόητη αρχαία βιβλιοθήκη, μια θεωρία- θρύλο που συχνά συνδέεται με την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση.

Μερικοί πιστεύουν ότι αυτή η βιβλιοθήκη, γνωστή και ως Hall of Records, περιέχει τεράστιες ποσότητες χαμένης σοφίας και γνώσης για τον διάσημο αρχαίο πολιτισμό.

Υπάρχει όμως πραγματικά;

Μιλώντας στο MailOnline, ο Δρ Roland Enmarch, μελετητής Αιγυπτιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, τόνισε ότι η ιδέα αυτή «εξάπτει κατά πολύ την επιστημονική φαντασία, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί επιστημονικό γεγονός».

«Θα πιστέψω ότι κάτι υπάρχει όταν η ισορροπία των αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων αποδείξει ότι κάτι τέτοιο υπάρχει ή υπήρχε κάποτε», είπε καυστικά στη MailOnline.

Το πρώτο άτομο που χρησιμοποίησε τον όρο «Hall of Records» ήταν ο Edgar Cayce, ένας Αμερικανός «θεραπευτής» που ασχολήθηκε με τη μεταφυσική και τη μελέτη αρχαίων πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένης της Αρχαίας Αιγύπτου, του El Dorado και της Ατλαντίδας.

Ωστόσο η θεωρία του δεν έγινε αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα.

Ο Δρ Νίκολας Μπράουν, αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ που μόλις δημοσίευσε μια νέα μελέτη για τον τάφο του Τουταγχαμών, είπε στη MailOnline ότι «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα» όπως το Hall of Records.

Το συνέκρινε με την Ατλαντίδα - το πιο διάσημο φανταστικό νησί του κόσμου που εφευρέθηκε από τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα πριν από 2.300 χρόνια.

«Σίγουρα δεν υπάρχουν στοιχεία για το Hall of Records από την αρχαία Αίγυπτο και συνδέεται με την Ατλαντίδα, για την οποία επίσης δεν υπάρχει απτή απόδειξη ότι είναι αληθινή», είπε στο MailOnline.

«Βασίζω τη δουλειά μου σε απτά γεγονότα και δεδομένα, επομένως συνήθως κουράζομαι από αυτούς τους ψευδοεπιστημονικούς ισχυρισμούς».

Η Δρ Melanie Pitkin, Αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, λέει επίσης ότι το Hall of Records δεν υπάρχει και υποβάθμισε τα υποτιθέμενα ευρήματα κάτω από την πυραμίδα Khafre.

«Δεν υπάρχουν αρχαία αρχαιολογικά, καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά στοιχεία που να υποστηρίζουν έναν τέτοιο ισχυρισμό», είπε στη MailOnline.

Εν τω μεταξύ, η Dr Jane Draycott, λέκτορας αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, είπε ότι δεν υπάρχει «καμία βάση» στον μύθο.

Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι οι επιστήμονες πρέπει να εστιάζουν τις προσπάθειές τους αλλού.

«Υπάρχουν πολλές σωζόμενες βιβλιοθήκες ναών, ή τουλάχιστον τα απομεινάρια τους, οπότε οι επιστήμονες καλό είναι να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτές», είπε στο MailOnline.

Αποκάλεσε επίσης τα υποτιθέμενα νέα ευρήματα κάτω από την πυραμίδα Khafre «πλήρη και απόλυτη ανοησία».

Τόνισε ακόμη ότι για να έχουν επιστημονική υπόσταση θα πρέπει προηγουμένως να έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, διαδικασία που περιλαμβάνει αξιολόγηση από ανεξάρτητους ειδικούς.

Τα ευρήματα περιγράφηκαν από δύο Ιταλούς – τους Corrado Malanga και Filippo Biondi, οι οποίοι φέρονται να είναι ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο της Πίζας και το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Σκωτία, χωρίς ωστόσο η εργασία τους στον κλάδο της επιστήμης να μπορεί να αποδειχθεί.

Δημοσίευσαν ένα κείμενο του 2022 σχετικά με τη δουλειά τους χρησιμοποιώντας ραντάρ για να εξερευνήσουν την πυραμίδα της Γκίζας.

Οι εικόνες των σαρώσεων φαίνεται να προέρχονται από μια παρουσίαση που έκαναν πριν από λίγες μέρες στην Μπολόνια.

Έχοντας γίνει πρωτοσέλιδο το Σαββατοκύριακο, οι ισχυρισμοί τους για τις τεράστιες υπόγειες βιβλιοθήκες έχουν απαξιωθεί ευρέως από τους ακαδημαϊκούς.

Ο Δρ Zahy Hawass, αρχαιολόγος και πρώην υπουργός τουρισμού και αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, τους αποκάλεσε «ψευδείς ειδήσεις» από μια «ομάδα ερασιτεχνών».

«Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εντελώς λανθασμένες και δεν έχουν καμία απολύτως επιστημονική βάση», είπε σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή.

«Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιότητας δεν έδωσε άδεια σε άτομα ή ιδρύματα να εργαστούν εντός ή εκτός της δεύτερης πυραμίδας.

«Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιήθηκε ραντάρ μέσα στην πυραμίδα είναι ψευδής».

«Αυτοί οι άνθρωποι που ανακοίνωσαν αυτές τις λανθασμένες πληροφορίες, χρησιμοποίησαν τεχνικές που δεν είναι εγκεκριμένες ούτε επικυρωμένες και οι λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν δε θα είχαν γίνει αντιληπτές ποτέ χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική».

Η Δρ Draycott πρόσθεσε: «Είμαι καχύποπτη με τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι συνδέονται με ακαδημαϊκά ιδρύματα χωρίς αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα, που προσπαθούν να μπουν σε τομείς όπου δεν έχουν επαρκή ακαδημαϊκή εξειδίκευση και ισχυρίζονται ότι ξαφνικά ανακάλυψαν κάτι που όλοι οι άλλοι δεν έχουν δει»/

«Μέχρι αυτό να επαληθευτεί από άτομα με την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα διαπιστευτήρια, τα όσα υποστηρίζουν είναι ψευδοεπιστήμη και θεωρία συνωμοσίας».

Scientists claim to have uncovered mysterious structures beneath the Khafre Pyramid, reigniting the age-old legend of the Hall of Records—a supposed vault of ancient Egyptian wisdom! 📜

➡️ https://t.co/7R1WBQMj1E#Pyramid #GizaPyramid #KhafrePyramid #HallofRecords pic.twitter.com/LgFdhDY9a8 — Ashraful Islam (@Ashraf__3) March 26, 2025

Πηγή: skai.gr

