«Διάλογοι στο Σκοτάδι» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Όταν η εικόνα σβήνει και ο λόγος αποκτά ουσία

Της Αναστασίας Κιτσικώστα

Υπάρχουν στιγμές που ο διάλογος χρειάζεται λιγότερη εικόνα και περισσότερη ουσία. Για αυτόν τον σκοπό γεννήθηκε η ιδέα για το πρότζεκτ «Διάλογοι στο Σκοτάδι». Για να αφαιρεθεί η εικόνα, οι ρόλοι και οι προκαταλήψεις, ώστε να μείνει μόνο ο λόγος, η εμπειρία και η αλήθεια.

Δύο ανοιχτοί διάλογοι στο απόλυτο σκοτάδι με καλεσμένους από τον πολιτισμό, την τέχνη και την ενημέρωση διοργανώνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 10 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου, με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Το κοινό μπορεί να ζήσει μια μοναδική εμπειρία, να ακούσει, να αναρωτηθεί, να μιλήσει για τους προβληματισμούς της κοινωνίας χωρίς να έχει εστιασμένο το βλέμμα του στους καλεσμένους. Όλοι και όλες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Κανείς δεν βλέπει ποιος μιλά, μόνο τι λέει.

Στον πρώτο διάλογο συμμετέχουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Αριστοτέλης Ρήγας και στον δεύτερο η Νατάσσα Μποφίλιου και η Νατάσα Γιάμαλη.

Μιλώντας στο skai.gr, ο Χρήστος Πανοηλίας, ιδρυτής και επικεφαλής της Action Εστί | Artist & Event Management, που έχει αναλάβει την παραγωγή, εξηγεί γιατί πρόκειται για ένα ξεχωριστό εγχείρημα, πώς γεννήθηκε η ιδέα και τι θα αποκομίσει το κοινό από αυτή την εμπειρία.

Όπως αναφέρει αρχικά: «Ψυχή του project και συντονιστής των διαλόγων είναι ο Βαγγέλης Αυγουλάς, τυφλός δικηγόρος, ακτιβιστής και ιδρυτής της ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια”. Εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι της οργάνωσης παραγωγής και της επικοινωνίας. Η ιδέα ξεκίνησε αρχικά ως ένα live podcast στο σκοτάδι. Αναζητούσαμε, όμως, κάτι περισσότερο από αυτό: να δημιουργήσουμε μια δράση με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, βασισμένη σε τρεις άξονες: ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και έμπρακτη στήριξη της δράσης του “Με Άλλα Μάτια”.

Το format της “Ομιλίας στο Σκοτάδι” προϋπήρχε, καθώς ο Βαγγέλης είχε πραγματοποιήσει δύο αντίστοιχες ομιλίες το 2022 και το 2024. Με αφορμή αυτό το υπόβαθρο, θελήσαμε να δώσουμε νέα πνοή στο εγχείρημα: να βρούμε έναν σταθερό χώρο φιλοξενίας και να καλέσουμε ανθρώπους της δημόσιας ζωής —άτομα που μπορεί να μη γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά έχουν έργο και λόγο άξιο ανάδειξης— να συναντηθούν σε μια μοναδική συνθήκη: χωρίς εικόνα, χωρίς ρόλους, χωρίς προκαταλήψεις.

Μέσα από πολλές συζητήσεις με τον Βαγγέλη, καταλήξαμε πως, στη σημερινή εποχή της υπερέκθεσης και της υπερπληροφορίας, πολλοί μιλούν ταυτόχρονα, αλλά λίγοι ακούν πραγματικά. Οι “Διάλογοι στο Σκοτάδι” έρχονται να αντιστρέψουν αυτή τη συνθήκη, αναδεικνύοντας τον διάλογο ως ουσιαστικό εργαλείο απάντησης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά».

«Το σκοτάδι ως εργαλείο ισότητας»

Για το ποια εμπειρία θα αποκομίσει το κοινό και γιατί όλο το πρότζεκτ γίνεται στο σκοτάδι, ο κ. Πανοηλίας εξηγεί: «Το σκοτάδι δεν το αντιμετωπίζουμε ως έλλειψη, αλλά ως εργαλείο ισότητας. Δημιουργεί έναν κοινό τόπο, όπου οι φωνές αποκτούν άλλο βάρος και η προσοχή στρέφεται στην ουσία, όχι στο περιτύλιγμα.

Το κοινό βιώνει κάτι πολύ διαφορετικό από μια συνηθισμένη συζήτηση ή παράσταση. Στο σκοτάδι δεν υπάρχει εικόνα για να σε αποσπάσει ή να σε καθοδηγήσει ανάλογα με τις πεποιθήσεις σου. Ακόμη και αν γνωρίζεις ποιος μιλά, δεν μπορείς να τον κρίνεις από το πώς μοιάζει, τι φορά ή ποιον ρόλο έχει. Έτσι, αναγκάζεσαι —με την καλή έννοια— να ακούσεις πραγματικά».

Συνεχίζει λέγοντας πως «το κοινό δεν είναι παθητικό. Συμμετέχει ενεργά, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, και συνδιαμορφώνει τον διάλογο. Αυτό είναι βασικό στοιχείο του κόνσεπτ».

Στον πρώτο διάλογο, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον Αριστοτέλη Ρήγα, συζητούνται θέματα όπως:

η σχέση τέχνης και κοινωνίας

τα όρια της σάτιρας

η ευθύνη της δημόσιας τοποθέτησης

η προσβασιμότητα στον πολιτισμό

Στον δεύτερο διάλογο, με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τη Νατάσα Γιάμαλη, η συζήτηση εστιάζει:

στη θέση των γυναικών στον δημόσιο λόγο

στην ορατότητα και τη σιωπή

στα hate comments και τη δημόσια έκθεση

στη δύναμη της τέχνης και της δημοσιογραφίας ως πράξεις αντίστασης

Τα έσοδα των εκδηλώσεων διατίθενται για την ενίσχυση της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

«Τα έσοδα των εκδηλώσεων διατίθενται για την ενίσχυση της ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα γύρω από την αναπηρία, την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Ο στόχος δεν είναι απλώς οικονομικός, αλλά ουσιαστικός: να στηριχθεί ένα πρόγραμμα που αλλάζει νοοτροπίες από μικρή ηλικία. Αν είναι να αλλάξει ο κόσμος, δεν θα αλλάξει από τον θείο μου τον Γιάννη που αναρωτιέται “πού είναι ένας Παπαδόπουλος να μας βάλει σε τάξη”, αλλά μέσα από τα νέα παιδιά που αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και σέβονται τον συνάνθρωπό τους.

Το “Με Άλλα Μάτια” είναι ο ιδανικός συνεργάτης, γιατί το έργο του είναι βιωματικό, απολύτως ευθυγραμμισμένο με τη φιλοσοφία της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης, και βασίζεται στην εμπειρία και τη δράση — όχι στη θεωρία ή στο λεγόμενο wishful thinking — την πεποίθηση δηλαδή ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως ευχόμαστε», σημειώνει ο κ. Πανοηλίας.

«Το σκοτάδι ως πρόκληση για τους καλλιτέχνες»

Για το εάν ήταν εύκολο εγχείρημα να πειστούν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου να συμμετάσχουν, απαντά πως:

«Παραδόξως, ήταν πιο εύκολο απ’ όσο περιμέναμε. Όχι γιατί το εγχείρημα είναι εύκολο, αλλά για τρεις βασικούς λόγους: Πρώτον, μέσα από τη δράση μας, τόσο στο “Με Άλλα Μάτια” όσο και στα “Σπουδαία Events”, έχουμε δείξει ότι μπορούμε να δημιουργούμε ασφαλή πλαίσια, με σεβασμό στους καλεσμένους και στο κοινό.

Δεύτερον, οι καλλιτέχνες καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη πάνελ ή μια προβλέψιμη δημόσια εμφάνιση· το σκοτάδι λειτουργεί ως πρόκληση και για τους ίδιους. Και τρίτον, ο σκοπός της ενίσχυσης της εκπαίδευσης νέων παιδιών σε θέματα αναπηρίας και συμπερίληψης φαίνεται πως τους αγγίζει και τους κινητοποιεί».

«Στο σκοτάδι μπορούμε να συναντηθούμε ως άνθρωποι και όχι ως ρόλοι»

Για το εάν θα συνεχιστεί το πρότζεκτ με τους διαλόγους στο σκοτάδι, ο υπεύθυνος της παραγωγής επισημαίνει πως: «Ναι, οι “Διάλογοι στο Σκοτάδι” είναι ένα εν εξελίξει πρότζεκτ. Ήδη είμαστε κοντά στο να ανακοινώσουμε τις επόμενες συζητήσεις με ανθρώπους από διαφορετικά πεδία: τέχνη, μουσική, παιδεία, δημοσιογραφία και κοινωνική δράση. Η γκάμα των καλεσμένων είναι εσκεμμένα πολυφωνική. Μας ενδιαφέρουν άνθρωποι με λόγο, εμπειρία και διάθεση να μοιραστούν κάτι αληθινό — πέρα από τον ρόλο τους. Δεν σου κρύβω ότι συχνά καλούμε ανθρώπους που θαυμάζουμε και θέλουμε να ακούσουμε κι εμείς οι ίδιοι».

Τέλος, για το ποιο είναι το μήνυμα αυτής της «στα σκοτεινά» συζήτησης, εξηγεί πως: «Η ουσιαστική επικοινωνία ξεκινά όταν σταματάμε να κοιτάμε και αρχίζουμε να ακούμε. Όταν ακούμε χωρίς παρωπίδες. Η ισότητα δεν είναι σύνθημα, αλλά συνθήκη. Τα οπτικά και άλλα φίλτρα μάς περιορίζουν και μας προδιαθέτουν. Και τέλος, στο σκοτάδι μπορούμε —έστω και για λίγο— να συναντηθούμε ως άνθρωποι και όχι ως ρόλοι».

Πηγή: skai.gr

