Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη: Όταν η ενέργεια γίνεται καλλιτεχνική έκφραση

Η κοινωνία εξελίσσεται όταν έχει έμπνευση. Και η έμπνευση, συχνά, γεννιέται εκεί όπου η δημιουργικότητα συναντά τη συλλογική εμπειρία. Με αυτή τη φιλοσοφία, η ΔΕΗ διοργανώνει για δεύτερη φορά τον ανοιχτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη vol. 2», επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην τέχνη ως δύναμη εξέλιξης για όλους.

Με αφορμή την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια, η ΔΕΗ καλεί καλλιτέχνες να αντλήσουν έμπνευση από την ιστορία της, την σύγχρονη δυναμική της και τον ρόλο που διαδραματίζει στην καθημερινή ζωή. Από τον εξηλεκτρισμό της χώρας έως τη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης, η πορεία της εταιρείας αποτελεί ένα ζωντανό αφήγημα μετασχηματισμού — ένα αφήγημα που μπορεί να μεταφραστεί σε εικόνα, μορφή, ήχο και κίνηση.

Ένας ανοιχτός διάλογος με τη σύγχρονη δημιουργία

Ο διαγωνισμός καλύπτει όλο το φάσμα της εικαστικής δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη δεν έχει όρια ούτε στεγανά. Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, video art, street art, design, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, νέα μέσα, performance και πολλές ακόμη μορφές τέχνης έχουν θέση στο δημιουργικό αυτό κάλεσμα.

Η πρόσβαση στην έκφραση είναι υπόθεση όλων — και η ΔΕΗ το κάνει πράξη, δημιουργώντας έναν κοινό τόπο συνάντησης για καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία και γενιές. Ο θεσμός φιλοδοξεί να αναδείξει νέες οπτικές, να ενθαρρύνει τον πειραματισμό και να δώσει χώρο σε έργα που συνομιλούν με το παρελθόν, αλλά κοιτούν ξεκάθαρα προς το μέλλον.

75 χρόνια ιστορίας, μια νέα δημιουργική εποχή

Η ιστορία της ΔΕΗ είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Το φως στα σπίτια, η ανάπτυξη των πόλεων, η στήριξη της παραγωγής, η ενεργειακή μετάβαση — όλα αποτελούν κεφάλαια μιας διαδρομής που συνεχίζεται δυναμικά.

Μέσα από τον διαγωνισμό «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη vol. 2», αυτή η διαδρομή μετατρέπεται σε δημιουργικό υλικό. Η ενέργεια αποκτά συμβολική διάσταση: γίνεται φως ιδεών, δύναμη έκφρασης, μοχλός πολιτιστικής εξέλιξης.

Τα κριτήρια και η αξιολόγηση

Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί επταμελής Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού, διασφαλίζοντας κύρος και αξιοπιστία στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η κριτική επιτροπή:

Κατερίνα Γρέγου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – ΕΜΣΤ)

Γιώργος Κουμεντάκης (Συνθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής -ΕΛΣ)

Χριστόφορος Μαρίνος (Ιστορικό τέχνης – Επιμελητή έκθεσης)

Μαρία Μαυροειδή (Διευθύντρια Κλάδου Εταιρικής Κληρονομιάς & Μουσείου ΔΕΗ)

Έλενα Μαυρομιχάλη (Cultural Strategist – Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης)

Θούλη Μισιρλόγλου

(Καλλιτεχνική Διευθύντρια MOMUS – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης)

Γιώργος Τζιρτζιλάκης (Καθηγητής – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Τα έργα θα κριθούν με βάση:

• την πρωτοτυπία του εικαστικού έργου (κατά 50%),

• την έκφραση των αξιών της ΔΕΗ και την ευθυγράμμιση με την αισθητική της εταιρείας (κατά 50%).

Με αυτόν τον τρόπο, ο διαγωνισμός δεν αναζητά απλώς τεχνική αρτιότητα, αλλά μια ουσιαστική, δημιουργική σύνδεση με την ταυτότητα και τη διαδρομή της εταιρείας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ο ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το θέμα, τους όρους συμμετοχής και τα βραβεία στην πλατφόρμα art.dei.gr.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι έως τις 15 Απριλίου.

Γιατί όταν η τέχνη εμπνέει, οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά. Και όταν η ενέργεια συναντά τη δημιουργικότητα, το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από ένας διαγωνισμός — είναι μια πρόσκληση για το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

