Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό βίντεο με τίτλο «Η Τέχνη είναι η Γλώσσα μας», που δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 70 χρόνων του οργανισμού.

Με φόντο τους πέντε εμβληματικούς χώρους του Φεστιβάλ (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Πειραιώς 260, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού) και με μότο «Η Τέχνη είναι η Γλώσσα μας», μια εκλεκτή ομάδα καλλιτεχνών από το θέατρο, τη μουσική και τον χορό -που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμά του- απαγγέλει στίχους από το ποίημα «Ωδή» (Ode) του Arthur O'Shaughnessy, σε μετάφραση Γιώργου Κοροπούλη.

Μια ωδή στην τέχνη, μια ωδή στις επτά δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς του Φεστιβάλ στον Πολιτισμό της χώρας και στο μέλλον που έρχεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Το πιο διάσημο έργο του Άγγλου ποιητή Arthur O'Shaughnessy, «Ode (We are the music makers)», μιλά για την επαναστατική δύναμη της τέχνης και έχει γίνει σημείο αναφοράς για ιδεαλιστές και ονειροπόλους από την πρώτη δημοσίευσή του, το 1873. Η εξερεύνηση της μεταμορφωτικής δύναμης της δημιουργικότητας στην «Ωδή» συνεχίζει να έχει απήχηση στην εποχή μας, όπου ο ρόλος της τέχνης και της φαντασίας στη διαμόρφωση του κόσμου μας είναι ίσως πιο κρίσιμος από ποτέ.

Οι καλλιτέχνες στην «Ωδή» αλλάζουν τον κόσμο, γίνονται προφήτες που τραγουδούν το μέλλον. Γιατί η τέχνη είναι μια δύναμη που διαμορφώνει την ιστορία.

Της μουσικής εμείς υπήρξαμε οι πλάστες,

κάθε ονείρου ονειρευτές και αυτουργοί,

πλάνητες σε μοναχικούς κυματοθραύστες,

ρεμβαστικοί πλάι σε έρημη πηγή· […]

του κόσμου οι έκπτωτοι, του κόσμου οι αποστάτες,

που τον φωτίζει η σελήνη η χλομή:

Κι όμως στον κόσμο που βρισκόμαστε διαβάτες

πάντα εμείς δίνουμε κίνηση κι ορμή. […]

Χαίρε απευθύνουμε σ' εκείνους που θα φέρει

το πλοίο απ' τη λαμπρή και ξένη ακρογιαλιά·

χαρίστε μας τον ήλιο σας, το καλοκαίρι,

να ξανανιώσει ο κόσμος μας όπως παλιά.

Με αυτούς τους στίχους να απαγγέλλουν οι καλλιτέχνες στους ιστορικούς χώρους του Φεστιβάλ, το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές συγκίνησης στην Αθήνα και την Επίδαυρο.

Στο βίντεο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Βάκρινου και μουσική σύνθεση Ρένου Παπασταύρου, πρωταγωνιστούν η Ρένη Πιττακή, ο Γιώργος Γάλλος, η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Idra Kayne, ο Δημήτρης Καπουράνης, καθώς και οι Γεώργιος Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργάλης, Νίκος Γονίδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Ηρακλής Κωστάκης, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μάριος Χατζηαντώνη, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης. Την παραγωγή υπογράφει η Foss Productions

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.