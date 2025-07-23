Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ταυτότητα και δύναμη των Ελλήνων της Πόλης

Η Μερόπη Αναστασιάδου, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών στο Παρίσι, εστιάζει στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στην κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης τον 19ο αιώνα.

Η εκπαίδευση, η γλώσσα, οι φαναριώτικες οικογένειες και η θέση της Ρωμιοσύνης μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αποκαλύπτουν μια ελίτ με ευρωπαϊκές προσδοκίες, αλλά και τοπικές ρίζες.

