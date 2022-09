«The Idea of You»: Μία ταινία εμπνευσμένη από τον Harry Styles - Πρωταγωνιστεί η Anne Hathaway

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κυκλοφορία της ταινίας

Λίγα χρόνια πριν, η συγγραφέας Robinne Lee είχε ξεκινήσει ένα online blog για fan fiction, στο οποίο μοιραζόταν κομμάτια μίας ιστορίας με τίτλο The Idea of You. Πολύ γρήγορα, οι αναγνώστες κατάλαβαν ότι πρόκειται για μία ιστορία εμπνευσμένη από τον πλέον αγαπημένο ποπ σταρ όλων σήμερα, τον Harry Styles. Έτσι, η ιστορία διαδόθηκε αμέσως και δεν άργησε να γίνει βιβλίο και να κυκλοφορήσει στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Το «The Idea of You» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια την Anne Hathaway

H ιστορία ακολουθεί την 40χρονη Sophie, την οποία ο σύζυγος της την έχει αφήσει για μία νεότερη γυναίκα. Μαζί με αυτό ακύρωσε και το ταξίδι στο Φεστιβάλ Coachella που θα πήγαιναν μαζί ως ζευγάρι και με την 15χρονη κόρη τους. Ωστόσο, η Sophie αποφασίζει να πάει σε αυτό το ταξίδι και να μην χαλάσει την εμπειρία για την κόρη της. Εκεί, στην έρημο της Καλιφόρνια, η Sophie γνωρίζει τον Hayes Campbell, τον 24χρονο frontman μίας μπάντας που ονομάζεται August Moon.

Οι ομοιότητες ανάμεσα στον Hayes Campbell και τον Harry Styles είναι αρκετές

Δεν αργεί κανείς να καταλάβει ότι έμπνευση για τη δημιουργία του χαρακτήρα του Hayes Campbell αποτέλεσε η μορφή του Harry Styles. Η συγγραφέας Robinne Lee δεν αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό. Στην πραγματικότητα, παραδέχθηκε ότι όντως εμπνεύστηκε από τον ποπ τραγουδιστή, καθώς είχε πετύχει τυχαία κάποια βίντεο του στο Youtube χωρίς όμως να τον ξέρει, ούτε να γνωρίζει το παρελθόν του στους One Direction. Όταν μάλιστα διάβασε κάπου ότι ο ίδιος συχνά έβγαινε και με μεγαλύτερες από τον ίδιο γυναίκες, ήξερε ότι είχε πλέον διαμορφώσει την ιστορία της.

Ωστόσο, η συγγραφέας επιμένει ότι πρωταγωνιστής της ιστορίας δεν είναι απαραίτητα ο Hayes Campbell και μας προτρέπει να διαβάσουμε και να δούμε το The Idea of You ως την ιστορία μίας γυναίκας και μητέρας στα 40 που θέλει να εξερευνήσει και πάλι την σεξουαλικότητά της και να ανακαλύψει τον εαυτό της εκ νέου.

Προς το παρόν δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κυκλοφορία της ταινίας, μιας κι έχουμε όμως την πρώτη πρωταγωνίστρια, φανταζόμαστε πως και η παραγωγή της ταινίας δεν θα αργήσει να ξεκινήσει.

