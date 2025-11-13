Volkswagen Group και Rivian: Η κοινοπραξία προχωρά με ισχυρό ρυθμό και ξεκάθαρη τεχνολογική κατεύθυνση

Η «Rivian and Volkswagen Group Technologies» (RV Tech), η κοινοπραξία που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από τον Όμιλο Volkswagen και την αμερικανική Rivian, συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής εξέλιξης. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία συνδέει την τεχνολογική πρωτοπορία της Rivian στα ηλεκτρικά οχήματα με τη βιομηχανική ισχύ, το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand του Ομίλου Volkswagen.

Η ανάπτυξη της προηγμένης αρχιτεκτονικής ζωνών (zonal architecture) και του λογισμικού για τα μελλοντικά software-defined οχήματα (SDV) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες δοκιμές χειμερινών επιδόσεων με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο προετοιμασίας πριν από τη μαζική ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις πλατφόρμες του Ομίλου.

Κόμβος ανάπτυξης στο Βερολίνο – Ευρωπαϊκή διάσταση για την τεχνολογία Rivian

Η RV Tech αριθμεί πλέον περισσότερους από 1.500 μηχανικούς και συνεργάτες σε πέντε χώρες, ενώ η πρόσφατη δημιουργία της έδρας στο Βερολίνο ενισχύει τη συνεργασία με τα κέντρα R&D των ευρωπαϊκών brands του Ομίλου. Μέσω αυτής της δομής, η τεχνολογία Rivian αποκτά πρόσβαση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην αμερικανική ευελιξία και την ευρωπαϊκή μηχανική συνέπεια.

Προηγμένη αρχιτεκτονική SDV για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων

Η κοινοπραξία αναπτύσσει μια νέα, ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και λειτουργικό λογισμικό για τις μελλοντικές πλατφόρμες του Ομίλου Volkswagen και της Rivian. Στην αρχιτεκτονική SDV, οι λειτουργίες του οχήματος ελέγχονται από ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές, που υποστηρίζουν προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης και συνδεσιμότητας. Οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως (over-the-air), επιτρέποντας στα οχήματα να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Η τεχνολογία αυτή θα αποτελέσει τη βάση των ηλεκτρικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν πάνω στην επερχόμενη πλατφόρμα SSP, με την οποία ο Όμιλος Volkswagen στοχεύει σε παραγωγή έως 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως. Η Rivian θα αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογία στα επερχόμενα μοντέλα της R2, R3 και R3X, καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση των υφιστάμενων οχημάτων της.

Δηλώσεις στελεχών

Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen: «Η κοινοπραξία με τη Rivian ενσαρκώνει το όραμά μας για συνεργασία με ταχύτητα, ακρίβεια και σαφή προσανατολισμό στον πελάτη. Μέσα σε δώδεκα μήνες θέσαμε τα θεμέλια μιας νέας ψηφιακής εμπειρίας οδήγησης, που θα προσφέρεται σε προσιτές τιμές. Αυτή η στρατηγική συμμαχία θα διαμορφώσει τα νέα πρότυπα της μελλοντικής κινητικότητας.»

RJ Scaringe, Ιδρυτής και CEO της Rivian: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πορεία της συνεργασίας μας με τον Όμιλο Volkswagen. Η RV Tech εξελίσσεται εντυπωσιακά και ανεβάζει τον πήχη της τεχνολογίας. Το νέο R2, που θα λανσαριστεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα αποτελέσει την πρώτη βιτρίνα αυτής της προόδου.»

Δοκιμές και εμπορική προετοιμασία

Από το πρώτο τρίμηνο του 2026, η RV Tech θα πραγματοποιήσει τις πρώτες χειμερινές δοκιμές με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout, ελέγχοντας την απόδοση της νέας αρχιτεκτονικής σε ακραίες συνθήκες. Οι προδιαγραφές hardware και ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν ήδη καθοριστεί από την άνοιξη του 2025.

Μεταξύ των οχημάτων περιλαμβάνεται το Volkswagen ID. Every1, που αναπτύσσεται στα τεχνικά κέντρα της RV Tech σε Palo Alto και Irvine. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SDV του Ομίλου Volkswagen, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τα ηλεκτρικά οχήματα. Προγραμματίζεται να λανσαριστεί το 2027 ως το πρώτο “software-defined” Volkswagen, εισάγοντας κορυφαίες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών entry-level μοντέλων.

Παράλληλα, η κοινοπραξία εργάζεται από κοινού με τις μάρκες του Ομίλου πάνω στα επόμενα στάδια ανάπτυξης και στις τεχνικές προδιαγραφές των μελλοντικών μοντέλων που θα βασίζονται στην πλατφόρμα SSP και θα λανσαριστούν προς το τέλος της δεκαετίας.

Νέα εποχή συνεργειών Ευρώπης – Αμερικής

Η συνεργασία Volkswagen – Rivian δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική συμμαχία, αλλά και στρατηγικό βήμα σύνδεσης δύο κόσμων: της αμερικανικής κουλτούρας καινοτομίας και της ευρωπαϊκής μηχανικής παράδοσης. Η RV Tech καθιερώνει έναν νέο τρόπο ανάπτυξης οχημάτων — παγκόσμιο, ευέλικτο και βασισμένο σε κοινές ψηφιακές αρχές — που θα καθορίσει τη μορφή της ηλεκτρικής κινητικότητας στα επόμενα χρόνια.

