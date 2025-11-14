Geely EX5: Μεταξύ των 11 κορυφαίων μοντέλων της ελληνικής αγοράς στον θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Το Geely EX5 επιβεβαιώνει τη δυναμική του παρουσία και ξεχωρίζει για ακόμα μία φορά, εξασφαλίζοντας μία θέση ανάμεσα στα 11 κορυφαία μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την είσοδο της GEO Mobility Hellas, επίσημου εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Το Geely EX5 αναδεικνύει τη δέσμευση της μάρκας στην υψηλή ποιότητα, την πρωτοποριακή τεχνολογία και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, στοιχεία που το καθιστούν μία ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο Έλληνα οδηγό.

Η επιλογή του Geely ΕΧ5 μεταξύ των φιναλίστ, επιβεβαιώνει τους υψηλούς στόχους του μοντέλου ως ένα εκ των κορυφαίων αυτοκινήτων της Ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως:

• Βραβευμένο σχεδιασμό Red Dot

• Προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που βασίζεται στην πλατφόρμα GEA και τον 11-σε-1 ηλεκτροκινητήρα του - τον πιο αποδοτικό, ισχυρό και ελαφρύ της κατηγορίας του

• Μπαταρία Short Blade τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), με αυτονομία 430 χιλιόμετρα (πρότυπο WLTP), δυνατότητα φόρτισης 30%-80% σε μόλις 20 λεπτά, σχεδιασμένη για απροβλημάτιστη λειτουργία για 1.000.000 χιλιόμετρα

• Κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων τόσο από το Euro NCAP όσο και από το Australian NCAP

• Δυναμικές επιδόσεις με απόδοση ισχύος 218 PS και επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα

• Εσωτερικοί χώροι, άνεση και ποιότητα ανώτερης κατηγορίας

• Πλήρως εξοπλισμένο, με μοναδικά premium χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό

• 6 χρόνια εγγύηση για το σύνολο του αυτοκινήτου, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης

• Δυνατότητα απόκτησης μόνο με €28.990 (περιλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος ΚΗ3), αλλά και με προνομιακή χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο και από €254 τον μήνα.

Με την διάκριση αυτή η GEO Mobility Hellas, μέλος του κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου Union Group, κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση της Geely στην ελληνική αγορά, καταδεικνύοντας την προσήλωση της εταιρείας στην παροχή υψηλής ποιότητας, καινοτόμων και ασφαλών οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

