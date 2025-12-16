Στρατηγική αναδιάταξη και ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου του EFA GROUP

Σε νέα αναπτυξιακή πορεία εισέρχεται ο όμιλος αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP, μετά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν πλέον δύο θεσμικοί και στρατηγικοί επενδυτές: ο Όμιλος Motor Oil, μέσω της θυγατρικής IREON Ventures, και η EOS Capital Partners, μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Η εξέλιξη παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, όπου η διοίκηση του EFA GROUP τόνισε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί συνολική αναδιάταξη της στρατηγικής και της οργανωτικής δομής του ομίλου. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης, η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των εφαρμογών διττής χρήσης.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται τόσο από τους υφιστάμενους μετόχους όσο και από τους νέους επενδυτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μετοχική σύνθεση του ομίλου. Η συμμετοχή της Motor Oil και της EOS Capital Partners χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη επενδυτική στόχευση, τεχνογνωσία, κεφάλαια και διεθνείς διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στη συγκρότηση τεσσάρων τεχνολογικών clusters, τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό της νέας οργανωτικής δομής. Τα clusters συγκεντρώνουν συνολικά 13 εξειδικευμένες εταιρίες, δραστηριοποιούμενες σε κρίσιμους και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς.

Νέα τεχνολογικά clusters και επενδύσεις

Το πρώτο cluster αφορά τα Μη Επανδρωμένα και Αυτόνομα Συστήματα, με τις εταιρίες UCANDRONE και AETHER AERONAUTICS. Το δεύτερο επικεντρώνεται στα Συστήματα Αποστολής, Προσομοίωσης και Εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας εταιρίες όπως SCYTALYS, STHENOS AI, THYREOS CYBER, ACROMOVE, SCYWAVE, WAYREN και REALISCAPE.

Το τρίτο cluster αφορά τις Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες, περιλαμβάνοντας τις EFA Ventures, Aerospace Ventures και EPICOS, με μελλοντική επέκταση στον τομέα συντήρησης και υποστήριξης πτητικών μέσων. Το τέταρτο cluster επικεντρώνεται στους Αισθητήρες και τα Συστήματα Στόχευσης, με βασικό πυρήνα την ES Systems και προοπτική επέκτασης σε ηλεκτρονικό πόλεμο, ραντάρ και διαστημικές τεχνολογίες.

Στόχος της νέας δομής είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών, που θα προσφέρει πλήρεις και ανταγωνιστικές λύσεις τόσο στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και σε διεθνείς πελάτες. Παράλληλα, η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου βασίζεται στη βιομηχανοποίηση της παραγωγής και στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων, με διατήρηση της Ελλάδας ως κύριας επιχειρησιακής και τεχνολογικής βάσης.

Επενδύσεις σε υποδομές και διεθνή παρουσία

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η δημιουργία του «EFA GROUP Antikythera Tech Campus» στο Κορωπί, ενός υπερσύγχρονου εργοστασιακού και τεχνολογικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το campus λειτουργεί ήδη και αναμένεται να εγκαινιαστεί επίσημα εντός του δεύτερου τετραμήνου του 2026. Το συγκρότημα σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί δραστηριότητες στους τομείς του ηλεκτρονικού πολέμου, των δορυφορικών συστημάτων, του λογισμικού και των μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ο ιδρυτής του ομίλου, Κρίστιαν Χατζημηνάς, επισήμανε ότι η ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου και η είσοδος στρατηγικών μετόχων επιτρέπουν στον όμιλο να αναπτύξει προηγμένα συστήματα, αξιοποιώντας την ελληνική τεχνογνωσία και διεθνείς συνεργασίες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η οικοδόμηση ενός συνεργατικού και εξωστρεφούς μοντέλου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του EFA GROUP, Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, υπογράμμισε ότι ο όμιλος περνά σε νέα φάση εκβιομηχανοποίησης και διεθνούς επέκτασης, με παρουσία σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες απασχόλησης για επιστήμονες και μηχανικούς.

Ο Group Chief Information Officer της Motor Oil, Νίκος Γιαννακάκης, σημείωσε ότι η στρατηγική επένδυση στο EFA GROUP εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Motor Oil για ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας τη σημασία συνεργασίας με έναν όμιλο υψηλής τεχνογνωσίας.

Ο Senior Partner της EOS Capital Partners, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, χαρακτήρισε την επένδυση ως ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν εξωστρεφή ελληνικό όμιλο με έντονο DNA καινοτομίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία των μετόχων θα συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του EFA GROUP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

