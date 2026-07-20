Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donalnd Trump) δήλωσε πως το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ για να αντικαταστήσει προσωρινά το Air Force One θα σταλεί άμεσα για τεχνικές αναβαθμίσεις, έπειτα από σοβαρά ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας του.

Ο Τραμπ είχε ξεκινήσει να ταξιδεύει με το συγκεκριμένο τζάμπο τζετ από την 1η Ιουλίου, όταν και άρχισαν οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στο επίσημο Boeing 747 της προεδρίας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του από την Τουρκία προς το Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Ιουλίου, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το νέο αεροσκάφος, εν μέσω της κατακόρυφης κλιμάκωσης της στρατιωτικής κρίσης με το Ιράν.

Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέταξε προς το Λονδίνο με ένα παλαιότερο μοντέλο του Air Force One, αν και τελικά επιβιβάστηκε ξανά στο αεροσκάφος από το Κατάρ για το ταξίδι της επιστροφής του στην Ουάσινγκτον.

Κατά την επιστροφή του από το Νιου Τζέρσεϊ, όπου βρέθηκε την Κυριακή για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν το πρόσφατα ανακαινισμένο αεροπλάνο στερείται βασικών δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας.

«Έχει πολλές δυνατότητες», απάντησε ο Τραμπ. «Αλλά από όσο καταλαβαίνω, σε περίπου έναν μήνα από τώρα, πρόκειται να το στείλουν πίσω ώστε να αναβαθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο... Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα», σημείωσε.

Το νέο αεροπλάνο, το οποίο φέρει έναν συνδυασμό κόκκινου, λευκού, σκούρου μπλε και χρυσού χρώματος που επέλεξε ο ίδιος ο Τραμπ, ανακατασκευάστηκε από την αμυντική εταιρεία L3Harris Technologies. Η χρήση του κρίθηκε απαραίτητη ως προσωρινή λύση, καθώς η Boeing αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των προεδρικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς.

Οι εργασίες αναβάθμισης στο αεροσκάφος του Κατάρ ολοκληρώθηκαν με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που αρκετοί αμυντικοί εμπειρογνώμονες εξέφρασαν ανοιχτά ανησυχίες ότι το αεροπλάνο ενδέχεται να μην παρέχει την ίδια θωράκιση με το κλασικό, γαλάζιο Air Force One. Παράλληλα, επικριτές της κυβέρνησης έθεσαν ζητήματα ηθικής τάξης αλλά και κόστους, αμφισβητώντας την ορθότητα της αποδοχής ενός τέτοιου δώρου από ξένο κράτος.

Η υπόθεση φαίνεται πως έχει πάρει και δικαστικές διαστάσεις, καθώς δημοσιογράφοι των New York Times, οι οποίοι δημοσίευσαν αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα ελλιπή χαρακτηριστικά ασφαλείας του αεροσκάφους, έλαβαν δικαστική κλήση για κατάθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

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