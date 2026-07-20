Μαύρη Θάλασσα: Διπλό χτύπημα σε πλοία τουρκικών και ελληνικών συμφερόντων

Η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς δύο ξεχωριστά περιστατικά με στόχο εμπορικά πλοία καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και στις αγορές ενέργειας.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Οδησσού, όπου το φορτηγό πλοίο GOLDEN LEO, τουρκικών συμφερόντων, επλήγη, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, από τρεις πυραύλους cruise που εκτοξεύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ είχε ολοκληρώσει τη φόρτωση σιτηρών και αποχωρούσε από την ουκρανική ακτή.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πέντε μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν από την επίθεση, ενώ για αρκετή ώρα η τύχη ακόμη πέντε ναυτικών παρέμενε άγνωστη. Τελικά, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οδήγησαν στον απεγκλωβισμό οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο της Οδησσού.

Το πλοίο, μεταφοράς χύδην φορτίου, έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου και ήταν φορτωμένο με ουκρανικά δημητριακά, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυσιπλοΐα από και προς τα ουκρανικά λιμάνια.

Δεύτερο πλήγμα στο Νοβοροσίσκ – Στο στόχαστρο το ελληνικών συμφερόντων NISSOS IOS

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), από όπου εξάγεται μεγάλο μέρος του καζακικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του CPC, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια που πραγματοποιούσαν φόρτωση στις πλωτές εγκαταστάσεις του τερματικού. Ένα από αυτά ήταν το NISSOS IOS, πλοίο ελληνικών συμφερόντων, ενώ το δεύτερο ήταν το δεξαμενόπλοιο ASIA.

Η θέση του Nisos Ios που δέχτηκε το χτύπημα

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το NISSOS IOS υπέστη σημαντικές ζημιές στους χώρους ενδιαίτησης, στη γέφυρα, στα συστήματα ναυσιπλοΐας, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και σε βοηθητικές εγκαταστάσεις του πλοίου.

Παράλληλα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από τα ίδια τα συστήματα πυρόσβεσης του δεξαμενόπλοιου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, διαρροή πετρελαίου ή θαλάσσια ρύπανση.

Με τη συνδρομή ρυμουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο έξω από το Νοβοροσίσκ, όπου συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι για την αποτίμηση των ζημιών.

Προσωρινή διακοπή φορτώσεων στο CPC

Η επίθεση είχε άμεσο αντίκτυπο και στις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν. Ο Caspian Pipeline Consortium ανακοίνωσε ότι οι εργασίες φόρτωσης ανεστάλησαν προσωρινά και στα δύο σημεία πρόσδεσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Το CPC αποτελεί τον σημαντικότερο αγωγό εξαγωγής καζακικού αργού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, μεταφέροντας περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στους μετόχους του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Chevron, ExxonMobil, Shell, KazMunayGas, Transneft και Rosneft.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα

Τα δύο περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία έχει ανακοινώσει σειρά επιθέσεων με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα κατά ουκρανικών λιμενικών εγκαταστάσεων και εμπορικών πλοίων που εξυπηρετούν τις εξαγωγές σιτηρών.



Πηγή: skai.gr

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