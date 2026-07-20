Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διευθετήσεις για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αλλά ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε τέτοιες επαφές, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διευθετήσεις για μια τέτοια τηλεφωνική επικοινωνία. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα συγκεκριμένο σε αυτό το σημείο. Αλλά, φυσικά, ο Πρόεδρος Πούτιν είναι ανοιχτός σε τέτοιες επαφές», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Νωρίτερα, μια ιρανική πηγή δήλωσε στο TASS ότι η πρώτη διεθνής επαφή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να αφορά μια τηλεφωνική επικοινωνία ή μια συνάντηση με τον Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

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