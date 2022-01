«Χαρούμενος και ευγνώμων» για την απόφαση του αυστραλιανού δικαστηρίου δήλωσε σε tweet του ο Nόβαντ Τζόκοβιτς μετά την πρωινή αναίρεσης της απόφασης ακύρωσης της βίζας του Σέρβου πρωταθλητή τένις. Ο Σέρβος πρωταθλητής πρόσθεσε ότι θέλει να μείνει στην Αυστραλία.

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που ο δικαστής ανέτρεψε την ακύρωση της θεώρησής μου. Παρά όλα όσα έχουν συμβεί, θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστώ στο Australian Open. Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουμε μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς» τονίζει. Συνόδευσε μάλιστα την ανάρτηση με φωτογραφία από την πρώτη του προπόνηση επί αυστραλιανού εδάφους.



Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε την ίδια στιγμή η οικογένεια Τζόκοβιτς στη Σερβία. Ο πατέρας του Τζόκοβιτς Σρτζαν ξεκίνησε ευχαριστώντας τον κόσμο που παρευρέθηκε λέγοντας ότι η αφορμή είναι να γιορτάσουν τη νίκη του τενίστα. «Στο τέλος κέρδισε, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου κέρδισαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το θετικό τεστ PCR του Τζόκοβιτς.



Η οικογένεια Τζόκοβιτς αντιμετώπισε σωρεία ερωτήσεων από τον Τύπο σχετικά με το γεγονός ότι παρότι βρέθηκε θετικός στον Covid στις 16 Δεκεμβρίου παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες.



Ερωτηθείσα για τις ενέργειές του, η οικογένεια του παίκτη δεν απάντησε, αντίθετα ανακοίνωσε ότι η συνέντευξη Τύπου διακόπτεται. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με την οικογένεια να συνδέει τα χέρια και να τραγουδά ένα σερβικό πατριωτικό τραγούδι: «Έρχομαι από τη Σερβία, δεν την αφήνω ποτέ».

Ο Τζόκοβιτς «βασανίστηκε» και του αφαιρέθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα



Η μητέρα του Τζόκοβιτς, Ντιτζάνα υποστήριξε ότι ο γιος της «υπέστη βασανιστήρια». Ο πατέρας του Σρτζαν σχολίασε ότι του αφαιρέθηκαν τα «ανθρώπινα δικαιώματα», λέγοντας ότι δεν του επιτρεπόταν να έχει επαφή με φίλους, την ομάδα του ή τους δικηγόρους του.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον είπε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ο Τζόκοβιτς είχε «την ίδια μεταχείριση με όλους τους άλλους». «Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τους τενίστες ή για οποιονδήποτε άλλο», είπε.

Ο Νόβακ «υποστηρίζει την ελευθερία της επιλογής»



Ανέφερε ότι ο αδερφός του πήγε στην Αυστραλία για να αγωνιστεί και να κερδίσει το τρόπαιο και να σπάσει το ρεκόρ (στο Αυστραλιανό Open) που κυνηγούσε τόσα χρόνια. Υποστήριξε ότι ο Νόβακ είχε όλα τα έγγραφα που του ζητήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής εξαίρεσης, όταν ταξίδεψε στην Αυστραλία.



Αποκάλεσε τον αδερφό του «πάνω απ' όλα αθλητή» και είπε ότι «υποστηρίζει την ελευθερία της επιλογής» - πιθανώς μια αναφορά στην επιλογή του Νόβακ να μην εμβολιαστεί.



Ο αδερφός του Τζόκοβιτς, ευχαρίστησε τον δικαστή που έκρινε την υπόθεση, εξετάζοντας την ιστορία «σοβαρά» και «αναλύοντας κάθε γεγονός».

«Σαν οικογένεια δυσκολευτήκαμε πολύ, είμαστε πολύ συναισθηματικοί με τον αδερφό μου, είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιστείς τον Νόβακ και να μην προσβάλεις κανέναν ταυτόχρονα.

«Αγωνιζόμαστε για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες και να δείξουμε σε όλους στον κόσμο ότι πρέπει να στείλουμε αγάπη στον Νόβακ.»

Ο Τζόρτζε πρόσθεσε ότι ο αδερφός του έχει ήδη επιστρέψει στο γήπεδο για να προπονηθεί σήμερα.

"Ο Νόβακ είναι ελεύθερος. Πριν από λίγα λεπτά, προπονήθηκε σε ένα γήπεδο τένις. Ήρθε στην Αυστραλία για να παίξει τένις, για να προσπαθήσει να κερδίσει άλλο ένα Αυστραλιανό Όπεν.

