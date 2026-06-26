Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του, ομολόγησε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου την ενοχή του για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών.

Πηγές είχαν δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ότι ο Μπόλτον θα ομολογούσε την ενοχή του στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, η οποία προέβλεπε ποινές που κυμαίνονταν από μη φυλάκιση έως και πέντε έτη φυλάκισης, με την τελική ποινή να καθορίζεται από δικαστή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Μπόλτον συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπόλτον πρέπει να καταβάλει το μισό του ποσού εντός πέντε ημερών από την έκδοση της ποινής και το σύνολο του ποσού εντός 90 ημερών από την έκδοση της ποινής. Ο Μπόλτον κατηγορείται ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του, με σκοπό την πιθανή χρήση τους σε ένα βιβλίο απομνημονευμάτων που έγραφε, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

Πέρυσι, ο ίδιος δήλωσε αθώος για 18 ποινικές κατηγορίες.

Ο Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, είναι ένας από τους πολλούς διακεκριμένους πολιτικούς αντιπάλους που έχουν υποστεί δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ, καταργώντας έτσι τις μακροχρόνιες αρχές που διαχώριζαν τις προσπάθειες επιβολής του νόμου από κομματικές σκοπιμότητες.

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις που ασκήθηκαν εναντίον επικριτών του Τραμπ, η έρευνα για τον Μπόλτον ξεκίνησε πριν ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία το 2025 και είχε την υποστήριξη μόνιμων ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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