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Ουκρανικά πλήγματα σε υποδομές εφοδιαστικής στη Μόσχα - Χτυπήθηκαν 6 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

«Απαντάμε, όπως είναι δίκαιο, σε κάθε ρωσικό πλήγμα κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι

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Μόσχα

Νέο κύμα επιθέσεων βαθιά στη ρωσική επικράτεια πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, πλήττοντας εγκαταστάσεις εφοδιαστικής και αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας, καθώς και έξι πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Την πραγματοποίηση των πληγμάτων ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι στόχοι στην περιοχή της Μόσχας βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι Δυνάμεις Πυραύλων και Πυροβολικού, καθώς και οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν δύο δεξαμενόπλοια του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου» και τέσσερα φορτηγά πλοία.

«Απαντάμε, όπως είναι δίκαιο, σε κάθε ρωσικό πλήγμα κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι δυνατός μόνο μέσω της ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε ως τη μοναδική αιτία της σύγκρουσης.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
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