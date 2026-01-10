Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».
Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».
