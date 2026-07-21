Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πληγείσες περιοχές μετά τον σεισμό

Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε χθες Δευτέρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κεντρικό τομέα της χώρας, περιοχή των Άνδεων που επλήγη το Σάββατο από σεισμό που άφησε πίσω τουλάχιστον έξι νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή Τσόνγκος Μπάχο, κάπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Λίμα.

«Για να εγγυηθούμε την προστασία των πολιτών που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμών στη (νομαρχία) Χουνίν, η κυβέρνηση επισημοποίησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης» στις πέντε περιφέρειες που επλήγησαν, τονίστηκε σε κυβερνητική ανακοίνωση.

Το μέτρο, με ισχύ για 60 ημέρες, θα επιτρέψει στις αρχές να επιταχύνουν τη δημιουργία ιατρικών κέντρων εκστρατείας, την αποστολή ομάδων έρευνας και διάσωσης, την απομάκρυνση συντριμμιών και την ανοικοδόμηση υποδομών.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει έξι θανάτους, έκανε γνωστό την Κυριακή ο πρωθυπουργός Λουίς Ενρίκε Αρόγιο.

Από την πλευρά του το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI) έκανε λόγο για 32 τραυματίες, 52 σπίτια που καταστράφηκαν και ζημιές σε υποδομές σχολείων, εκκλησιών, κέντρων υγείας και δημοσίων υπηρεσιών.

Το INDECI ανέφερε ακόμη ότι 122 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κινητοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και εκκαθάρισης και ότι άνοιξαν κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας για περίπου 300 σεισμοπαθείς.

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες συνέχιζαν χθες Δευτέρα να ψάχνουν επιζώντες σε συντρίμμια κατεστραμμένων σπιτιών, σύμφωνα με οπτικό υλικό τοπικών ΜΜΕ.

Ο πιο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός που είχε πλήξει το Περού είχε καταγραφτεί στην πόλη Πίσκο, στο νότιο τμήμα του κράτους των Άνδεων, τη 15η Αυγούστου 2007: πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,9 βαθμών είχε στοιχίσει τότε τη ζωή σε τουλάχιστον 595 ανθρώπους κι είχε προκαλέσει μικρό τσουνάμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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