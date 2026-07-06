Στο Εφετείο το μέλλον της Λεπέν και της γαλλικής άκρας δεξιάς

Η πολιτική τύχη της ηγέτιδας της γαλλικής άκρας δεξιάς, Μαρίν Λεπέν, κρίνεται την Τρίτη, καθώς το Εφετείο του Παρισιού αναμένεται να αποφανθεί για το αν θα της απαγορευτεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τη θέση της στο ψηφοδέλτιο θα πάρει ο 30χρονος προστατευόμενός της και πρόεδρος του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National), Ζορντάν Μπαρντελά.

Η 57χρονη Λεπέν έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Μαρτίου 2025, με την οποία κρίθηκε ένοχη, μαζί με άλλα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού, για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της πρόσληψης κοινοβουλευτικών συνεργατών κατά την περίοδο 2004–2016. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι συνεργάτες αυτοί εργάζονταν στην πραγματικότητα για το κόμμα και όχι για κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

Εάν καταδικαστεί εκ νέου, ενδέχεται να της επιβληθεί απαγόρευση κατοχής αιρετού αξιώματος ή να υποχρεωθεί να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης, ή και τα δύο, μεταξύ άλλων κυρώσεων.

Αυτοί οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της Λεπέν και του Μπαρντελά, καθώς και στη μετατροπή του Εθνικού Συναγερμού σε μία από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας:

1968

Η Μαρίν Λεπέν γεννιέται στις 5 Αυγούστου στο Νεϊγί-σιρ-Σεν, δυτικά του Παρισιού. Είναι η μικρότερη από τις τρεις κόρες του Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο οποίος αργότερα θα ηγηθεί του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο (Front National).

1972

Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν ιδρύει το Εθνικό Μέτωπο, βασίζοντας την ιδεολογία του στην αντίθεση στη μετανάστευση και στον εθνικισμό. Τις επόμενες δεκαετίες αρνείται επανειλημμένα το Ολοκαύτωμα και καταδικάζεται πολλές φορές για αντισημιτισμό, διακρίσεις και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

1995

Ο Ζορντάν Μπαρντελά γεννιέται στις 13 Σεπτεμβρίου στο Ντρανσί, βορειοανατολικά του Παρισιού, στη φτωχότερη περιφέρεια της μητροπολιτικής Γαλλίας. Μεγαλώνει σε εργατικές κατοικίες και είναι γιος οικογένειας ιταλικής και αλγερινής καταγωγής.

2002

Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν προκαλεί πολιτικό σοκ στη Γαλλία φτάνοντας στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου ηττάται με συντριπτική διαφορά από τον Ζακ Σιράκ. Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την ανάδειξη της άκρας δεξιάς σε σημαντική πολιτική δύναμη.

2011

Η Μαρίν Λεπέν διαδέχεται τον πατέρα της στην ηγεσία του Εθνικού Μετώπου. Ξεκινά μια μακροχρόνια προσπάθεια να διευρύνει την απήχηση του κόμματος και να απομακρύνει την εικόνα του από τον εξτρεμισμό. Τέσσερα χρόνια αργότερα διαγράφει τον πατέρα της, έπειτα από νέες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του.

2012

Η Μαρίν Λεπέν διεκδικεί για πρώτη φορά την προεδρία της Γαλλίας και καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 18% των ψήφων. Την ίδια χρονιά, ο 17χρονος τότε Μπαρντελά εντάσσεται στο Εθνικό Μέτωπο.

2017

Η Μαρίν Λεπέν περνά για πρώτη φορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλά ηττάται από τον κεντρώο υποψήφιο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λαμβάνει το 66,1% των ψήφων έναντι 33,9% της Λεπέν. Ο Μπαρντελά είναι πλέον εκπρόσωπος του κόμματος και γίνεται ιδιαίτερα γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

2018

Το Εθνικό Μέτωπο μετονομάζεται σε Εθνικό Συναγερμό (Rassemblement National), στο πλαίσιο της προσπάθειας της Λεπέν να καταστήσει το κόμμα πιο αποδεκτό από το ευρύτερο εκλογικό σώμα.

2019

Ο 23χρονος πλέον Μπαρντελά ηγείται του ψηφοδελτίου του Εθνικού Συναγερμού στις ευρωεκλογές. Το κόμμα έρχεται πρώτο στη Γαλλία και ο ίδιος εκλέγεται ευρωβουλευτής. Παράλληλα γίνεται ένας από τους αντιπροέδρους του κόμματος.

2022

Η Λεπέν περνά για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας πάνω από το 41% των ψήφων απέναντι στον Μακρόν — την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ η γαλλική άκρα δεξιά σε προεδρικές εκλογές. Ο Μπαρντελά αναλαμβάνει την προεδρία του Εθνικού Συναγερμού.

2024

Ο Εθνικός Συναγερμός αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Εθνικής Συνέλευσης, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

2025

Στις 30 Μαρτίου, δικαστήριο του Παρισιού καταδικάζει τη Λεπέν και άλλα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Της επιβάλλει ποινή φυλάκισης και πενταετή απαγόρευση διεκδίκησης δημόσιου αξιώματος με άμεση ισχύ. Η Λεπέν ασκεί έφεση.

2026

Το Εφετείο του Παρισιού αναμένεται να αποφανθεί την Τρίτη επί της έφεσής της, με μια απόφαση που ενδέχεται να καθορίσει αν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

2027

Οι προεδρικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου (πρώτος γύρος) και 2 Μαΐου (δεύτερος γύρος), προκειμένου να εκλεγεί ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Πηγή: skai.gr

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