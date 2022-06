Σικάγο: Γάζωσαν με 50 σφαίρες τον 18χρονο αδερφό του Τζιάνι Κάλντγουελ, πολιτικού αναλυτή στο FOX News

Ο Τζιάνο Κάλντγουελ ανακοίνωσε μέσω των social media τον θάνατο του μικρού του αδερφού. Ο πολιτικός αναλυτής του Fox News αυτή τη φορά δεν σχολίασε τις θέσεις των Δημοκρατικών ή των Ρεπουμπλικανών. Αυτή τη φορά μίλησε για τη δολοφονία του μικρού του αδερφού, λέγοντας πως «είναι η ζειρότερη μέρα της ζωής μου».

Ο έφηβος αδελφός του Τζιάνο Κάλντγουελ, δολοφονήθηκε στο Σικάγο την Παρασκευή, προσθέτοντας το όνομά του στη μακρά λίστα των θυμάτων από την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στις ΗΠΑ.

«Χθες ήταν η χειρότερη μέρα της ύπαρξής μου. Έλαβα μια κλήση που με ενημέρωσε ότι το έφηβο αδερφάκι μου δολοφονήθηκε στη νότια πλευρά του Σικάγο. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκλεβαν έτσι τη ζωή του αδερφού μου», έγραψε δίπλα σε μια φωτογραφία του χαμογελαστού αδερφού του με ενδυμασία αποφοίτησης στο Twitter.

Yesterday was the worst day of my existence. I received a call informing me that my teenage baby brother was murdered on the south side of Chicago. Never could I have imagined my baby brother’s life would be stolen from him 😭. Please keep my family in your prayers. pic.twitter.com/vtbU7qzcUa