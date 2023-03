«Επίδειξη» Πούτιν σε Κριμαία και Μαριούπολη μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Δύο ημέρες μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε σε βάρος του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το έγκλημα πολέμου «απαγωγής παιδιών», ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έκανε δύο αιφνιδιαστικές επισκέψεις στην προσαρτημένη Κριμαία και την κατεχόμενη Μαριούπολη, στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς.

Μάλιστα, στη Μαριούπολη ήταν το πρώτο ταξίδι του Ρώσου προέδρου από την αρχή του πολέμου και βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στις γραμμές του μετώπου.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος προεδρος, θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι νιώθει ασφαλής, πήγε σε γειτονιές της πόλης οδηγώντας ο ίδιος ένα αυτοκίνητο και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κατοίκους.

