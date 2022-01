Παρατείνεται το θρίλερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς, αν και τον δικαίωσε το δικαστήριο, δεν είναι ακόμη σίγουρο αν θα καταφέρει να παραμείνει στην Αυστραλία για το Grand Slam που αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και Μετανάστευσης της χώρας διατηρεί το δικαίωμα να τον απελάσει από τη χώρα επειδή είναι ανεμβολίαστος και ουσιαστικά να ακυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ της χώρας, ενδέχεται να αποφασιστεί η ακύρωση της βίζας του Τζόκοβιτς την Τρίτη, υποχρεώνοντάς τον σε αποχώρηση από τη Μελβούρνη και επομένως σε απέλαση.

Νωρίτερα, ο πατέρας και ο αδερφός του αθλητή μιλώντας σε σερβικά ΜΜΕ είχαν κάνει γνωστό πως πληροφορούνται ότι ο «Νόλε» πρόκειται να συλληφθεί και να απελαθεί, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε πάντως από κυβερνητικούς κύκλους στην Αυστραλία που τόνιζαν πως η υπόθεσή του ακόμη εξετάζεται.

Στον απόηχο της υπόθεσης, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το γραφείο του δικηγόρου του Τζόκοβιτς, όπου βρισκόταν και ο τενίστας, για να τον υποστηρίξουν.

Στο χώρο υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη που ήρθε σε κόντρα με τους διαδηλωτές, ρίχνοντάς τους σπρέι πιπεριού για να διαλυθούν.

Absolute mayhem by Novak Djokovic’s lawyer’s office on Collins Street. A car leaving the office is completely surrounded by people cheering “free Nole” pic.twitter.com/H3mAsEHSdX