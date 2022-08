Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό - 15 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες (Φωτογραφίες)

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία, ανήμερα της επετείου των 31 χρόνων από την ημέρα της ανεξαρτητοποίησης της χώρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι έπληξαν επιβατικό τρένο και άλλα οχήματα στον σταθμό του χωριού Chaplyne, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Ντνίπρο.

«Μόλις έλαβα μια πληροφορία για ένα πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι , επιβεβαιώνοντας την είδηση.

