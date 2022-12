Ουκρανία: Αντιμέτωπη και με το ψύχος - Εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο

Οι αρχές στην Ουκρανία προσπαθούσαν σήμερα να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, οι οποίες επλήγησαν χθες Δεύτερα από ένα νέο μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών, και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση σε εκατομμύρια Ουκρανούς την ώρα που στη χώρα καταγράφονται πολικές θερμοκρασίες.

Drone έπληξε σήμερα αεροπορική βάση που βρίσκεται στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, και μια δεξαμενή πετρελαίου πήρε φωτιά. «Δεν υπάρχουν θύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ρομάν Σταραβόιτ.

An oil tanker caught fire near an airfield at #Kursk , #Russia as a result of a drone attack. Now there is a large-scale fire there. pic.twitter.com/rHVy7R9Frp

Χθες η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι έπληξε με drone δύο αεροπορικές της βάσεις.

Η νέα αυτή επίθεση σημειώθηκε μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό από τη Ρωσία ουκρανικών υποδομών. Οι «περισσότεροι» από τους σχεδόν 70 πυραύλους που εκτόξευσε η Μόσχα αναχαιτίστηκαν, διαβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όμως ο νέος βομβαρδισμός ήταν σκόπιμος «για να κάνει τους Ουκρανούς να υποφέρουν όσο περισσότερο γίνεται», την ώρα που πολικό ψύχος πλήττει τη χώρα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ukrenergo, της διαχειρίστριας εταιρείας του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

«Κορύφωση του ψύχους» αναμένεται σήμερα και αύριο, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Κιντρίτσκι μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση. «Η στιγμή που επέλεξαν οι Ρώσοι για αυτή την επίθεση συνδέεται με την επιθυμία να τους να προκαλέσουν (…) το μάξιμουμ των ζημιών στο ενεργειακό μας σύστημα», εκτίμησε ο ίδιος.

It's cold this time of the year. But this is #Ukrainian territory & the men are well used to this kind of hardship. Not so the mobiks from #Russia.#Ukraine #SlavaUkrainii pic.twitter.com/uwvxUrLCXT