Η διπλωματία των ΗΠΑ συνεχάρη σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) για την «ιστορική νίκη» την οποία κατήγαγε στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην ασιατική χώρα μετά την εξέγερση των πολιτών που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή, το 2024.

«Συγχαρητήρια στον λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο αμερικανός πρεσβευτής στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.

Congratulations to the people of Bangladesh on a successful election and to the Bangladesh Nationalist Party and Tarique Rahman on your historic victory. The United States looks forward to working with you to realize shared goals of prosperity and security for both our countries. — Ambassador Brent T. Christensen (@USAmbBangladesh) February 13, 2026

Κεντρική φωτογραφία: Ο πρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπαγκλαντές, Ταρίκ Ραχμάν, μετά την ψήφο του κατά τη διάρκεια των εθνικών βουλευτικών εκλογών στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

