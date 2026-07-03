Σε μήνυμα ισχύος στη Δύση στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταβάλλεται η «κηδεία υπερπαραγωγή» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η σορός του πρώη ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, μετέδωσε σήμερα Παρασκευή κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στα φέρετρα περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που σκοτώθηκαν, όπως το μικρό φέρετρο της εγγονής του. Κλίμα θρήνου επικρατεί στη μεγαλειώδη αίθουσα.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς έχουν ξεκινήσει στο Ιράν οι τελετές πένθους και αποχαιρετισμού ενόψει της ταφής του Χαμενεΐ στο ιερό στις 9 Ιουλίου, μετά τον θάνατό του σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή στην έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.

Το Ιράν τοποθέτησε συμβολικά την κόκκινη σημαία του Ιερού του Ιμάμη Ρεζά

Νωρίτερα, μια κόκκινη σημαία από το μεγαλειώδες Ιερό Τέμενος του Ιμάμη Ρεζά στην πόλη Μασάντ του Ιράν τοποθετήθηκε πάνω από το φέρετρο του εκλιπόντος πρώην Ανώτατου Ηγέτη. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν αναμένεται να παραστεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του.

امشب؛ پرچم مقدس حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بر روی پیکر مطهر مقتدای آزادگان، رهبر عزیز و شهید ایران pic.twitter.com/fASKTvvHoX — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) July 3, 2026

Η κόκκινη σημαία συμβολίζει τη θυσία του Χουσεΐν ιμπν Άλι, εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, μιας σεβαστής προσωπικότητας στο Σιιτικό Ισλάμ, ο οποίος σκοτώθηκε τον 7ο αιώνα στη Μάχη της Καρμπάλα, εξηγεί ο Ναντέρ Χασεμί (Nader Hashemi), αναπληρωτής καθηγητής Μέσης Ανατολής και Ισλαμικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν.

«Ο θάνατος και το μαρτύριό του στη μάχη της Καρμπάλα αποτελούν σημαντικό ηθικό σημείο αναφοράς για τους Σιίτες Μουσουλμάνους και έτσι η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει μια σύγκριση με τον "μαρτυρικό" θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη», ανέφερε ο Χασεμί.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.