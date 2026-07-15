Γιγαντοαφίσα στην Τεχεράνη απεικονίζει τον Τραμπ μέσα σε «μαύρο φέρετρο»

Μια γιγαντοαφίσα που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται μέσα σε ένα «μαύρο φέρετρο» κατασκευασμένο από τσιμεντένια οδοφράγματα έχει αναρτηθεί στην πλατεία Ενγκελάμπ (Επανάστασης) στην Τεχεράνη.

Πάνω στα «τοιχώματα» του φέρετρου είναι γραμμένα συνθήματα, παραπέμποντας στα μηνύματα που είχαν γραφτεί με κιμωλία στα τσιμεντένια οδοφράγματα κατά την τελετή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο τέμενος Imam Khomeini Musalla, στις 15 Ιουλίου 2026.

Ο Τραμπ έχει πει ότι έχει δώσει πάγιες εντολές στον αμερικανικό στρατό να πλήξει το Ιράν «με τρόπο που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», εάν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις διαχρονικές απειλές της να τον δολοφονήσει.

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει κάποιον μηχανισμό αυτόματης, στρατιωτικής απάντησης, που θα ενεργοποιούσε άμεσα αντίποινα σε περίπτωση δολοφονίας του προέδρου.

Αντίθετα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η μεταβίβαση της εξουσίας διέπεται από την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και τον Νόμο περί Προεδρικής Διαδοχής του 1947. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα αναλάμβανε αμέσως καθήκοντα προέδρου και αρχιστράτηγου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αποκτώντας την εξουσία να αποφασίσει για τυχόν αντίποινα.

Σε αυτό το σενάριο, ο Βανς θα μπορούσε να υλοποιήσει ακριβώς όσα περιέγραψε ο Τραμπ. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να επιλέξει να μην ακολουθήσει τις οδηγίες του προκατόχου του ή να απαντήσει με διαφορετικό τρόπο.



Πηγή: skai.gr

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