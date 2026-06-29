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Σλοβακία: Ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Μούζλα, στα νότια, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, σύμφωνα με το σλοβακικό Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο

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Ζέστη

Η Σλοβακία βίωσε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί το 2007.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου στη Μούζλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, σύμφωνα με το σλοβακικό Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο (SHMU).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Σλοβακία Καύσωνας Ουγγαρία
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