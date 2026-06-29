Το Ισραήλ αναπτύσσει διαστημικά συστήματα λέιζερ με σκοπό την πραγματοποίηση επιθέσεων πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

«Ένας από τους βασικούς στόχους που θέσαμε με τον πρωθυπουργό είναι να προσελκύσουμε τα καλύτερα μυαλά. Μέχρι σήμερα, καμία χώρα δεν διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιθέσεις στο Διάστημα. Πρέπει να γίνουμε η κορυφαία χώρα στον κόσμο με αυτή την ικανότητα», ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στρατιωτικών συντακτών.

Ο Κατς πρόσθεσε ότι, εφόσον επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το Ισραήλ θα αποκτήσει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην αποτροπή, καθώς και δυνατότητα πλήγματος και καταστροφής στόχων, απέναντι σε αντιπάλους με μεγάλους πόρους.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει ότι η χώρα επιδιώκει να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στις δυνατότητες επιθετικών επιχειρήσεων από το Διάστημα. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε ρητά στην ανάπτυξη «διαστημικών λέιζερ».

Το Ισραήλ θεωρείται ήδη πρωτοπόρο στην τεχνολογία των όπλων λέιζερ, έχοντας αναπτύξει το επίγειο σύστημα αεράμυνας Iron Beam. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξελίσσει πρόγραμμα που θα επιτρέπει και σε μαχητικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν όπλα λέιζερ στο μέλλον.

Κατά την ενημέρωση, ο Κατς φάνηκε να αναφέρεται στο Ιράν, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της φετινής σύγκρουσης οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πολλαπλές ιρανικές εγκαταστάσεις που σχετίζονταν με διαστημικά προγράμματα, μεταξύ αυτών και υποδομές που, σύμφωνα με το Ισραήλ, ανέπτυσσαν δυνατότητες επίθεσης εναντίον δορυφόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.