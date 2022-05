Σε θρίλερ εξελίσσεται η κατάληψη των δύο ελληνόκτητων δεξαμενοπλοίων από τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι κρατούν αιχμάλωτα τα μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλέστηκε το Associated Press, τα δύο πλοία πλησίασαν τα χωρικά ύδατα του Ιράν χωρίς ωστόσο να εισέλθουν σε αυτά, ενώ η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι τα τάνκερ είχαν απενεργοποιημένες τις συσκευές εντοπισμού.

Στη συνέχεια, είπε ο αξιωματούχος, τα πλοία κινήθηκαν προς τη θαλάσσια περιοχή του Ιράν. Οι κινήσεις αυτές θεωρήθηκαν ύποπτες, αλλά κανένα από τα δύο πλοία δεν είχε προχωρήσει σε έκκληση για βοήθεια.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN