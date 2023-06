Ιταλία: Οι ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το πλήρωμα τουρκικού πλοίου που είχαν καταλάβει μετανάστες

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε πριν από λίγο ότι άνδρες των ειδικών δυνάμεων του ιταλικού στρατού, της οικονομικής αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν πειρατεία σε τουρκικό εμπορικό πλοίο το οποίο βρίσκεται στ' ανοικτά της Νάπολης.

#GalataSeaways is reportedly the Turkish ship hijacked by immigrants in the Mediterranean Sea.



This is the route of the ship, headed toward Montpellier (France) and redirected to Naples Gulf.



According to Italian Defence Ministry a special forces op is on course to free it. pic.twitter.com/Do3Du38GFP