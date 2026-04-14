Ένας πιλότος επιβατικού αεροσκάφους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ισλανδία, αφού πέταξε ένα Boeing 757 σε «νησυχητικά χαμηλό ύψος πάνω από την ιδιαίτερη πατρίδα του, γιορτάζοντας τη συνταξιοδότησή του.

Ο πιλότος πραγματοποιούσε την τελευταία του εμπορική πτήση ύστερα από 40 χρόνια υπηρεσίας, πετώντας πάνω από τα Vestmannaeyjar, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος νότια της Ισλανδίας, το Σάββατο.

Κάτοικοι του νησιού, αλλά και επιβάτες της πτήσης από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία, αιφνιδιάστηκαν όταν το αεροσκάφος κατέβηκε σε ύψος μόλις 100 μέτρων πάνω από την κοινότητα, πριν προσγειωθεί στο Keflavik International Airport.

Η αεροπορική εταιρεία Icelandair ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, καθώς η χαμηλή πτήση έγινε χωρίς άδεια και φέρεται να ήταν ένας προσωπικός αποχαιρετισμός του πιλότου στον τόπο όπου μεγάλωσε. Η επικεφαλής πτήσεων δήλωσε ότι πιθανόν οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης για τη διέλευση, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν ότι ανησύχησαν ιδιαίτερα, φοβούμενοι ακόμα και πιθανή συντριβή όταν είδαν το αεροπλάνο να πετά τόσο χαμηλά πάνω από την πόλη.

Η Gunnarsdóttir τόνισε ότι ο πιλότος ενήργησε χωρίς γνώση ή άδεια της εταιρείας: «Στην αεροπορία όλα βασίζονται σε αυστηρές διαδικασίες και ελέγχους… Αυτό δεν εντάσσεται σε αυτά τα πλαίσια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ σοβαρό».

Αν και τέτοιου είδους διελεύσεις έχουν συμβεί σποραδικά στο παρελθόν, δεν αποτελούν συνήθη πρακτική και δεν θα εγκρίνονταν από την εταιρεία.

Οι λεγόμενες "flyovers" είναι κυρίως στρατιωτική παράδοση και σπάνια πραγματοποιούνται από επιβατικά αεροσκάφη, ιδιαίτερα τύπου Boeing 757, που μπορούν να μεταφέρουν περίπου 200 επιβάτες, λόγω των αυξημένων κινδύνων.

Η Icelandair εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους κατοίκους, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία και ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω πειθαρχικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

