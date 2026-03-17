Ιρανός αξιωματούχος: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απορρίπτει τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση 

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απορρίπτει τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης ή για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη από δύο διαμεσολαβήτριες χώρες, δήλωσε την Τρίτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Η θέση του Χαμενεΐ όσον αφορά τα αντίποινα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν «πολύ σκληρή και σοβαρή» κατά την πρώτη σύσκεψη εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν παρέστη αυτοπροσώπως.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα, με τουλάχιστον 2.000 νεκρούς και χωρίς να διαφαίνεται τέλος. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ απορρίπτουν το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλουν στο άνοιγμα αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, γεγονός που εντείνει τις τιμές της ενέργειας και τους φόβους για πληθωρισμό.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει δηλώσει πως δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή για ειρήνη έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ γονατίσουν, αποδεχθούν την ήττα και καταβάλουν αποζημιώσεις».

Τρεις πηγές είχαν δήλώσει στο Reuters στις 14 Μαρτίου ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει προσπάθειες συμμάχων της στη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

