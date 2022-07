Νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της βρέθηκε σήμερα Παρασκευή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σόνκα Ντουκουρέ, γνωστή από τη συμμετοχή της στη βιογραφική ταινία «Έλβις» στον ρόλο της «Μπιγκ Μάμα» Θόρντον.



Ένα από τα δύο παιδιά της 44χρονης την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι τους στο Νάσβιλ του Τενεσί και έτρεξε σε γειτονικό σπίτι ζητώντας βοήθεια.



Σύμφωνα με τις αρχές του Νάσβιλ, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να διακριβώσει η έκθεση του ιατροδικαστή.

My deepest condolences to the family of Shonka Dukureh. Shonka graduated from @Fisk1866 and called Nashville home for many years. Her powerful voice and artistry will live on through her music, and we honor her memory on this sad day. https://t.co/0rjZ0lLWCg