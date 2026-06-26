Το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ Ανμπίγια προειδοποίησε την Παρασκευή ότι θεωρεί τις κινήσεις ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στα ιρανικά σύνορα ως επικίνδυνη απειλή, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει εάν οι ΗΠΑ δεν καταφέρουν να συγκρατήσουν το καθεστώς.



Σε δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ Ανμπίγια προειδοποίησε κατά των πτήσεων ισραηλινών αεροσκαφών προς το Ιράν μέσω γειτονικών χωρών.



Η δήλωση αναφέρει ότι «θεωρούμε τις κινήσεις και την παρουσία στρατιωτικών αεροσκαφών του τρομοκρατικού στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος στους ουρανούς ορισμένων γειτονικών χωρών προς το Ιράν ως επικίνδυνη πράξη και απειλή κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».



Τονίζει περαιτέρω: «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν και να ελέγξουν το σιωνιστικό καθεστώς, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα ανεχθεί καμία απειλή εναντίον της και θεωρεί την απάντηση σε αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες ως δικαίωμά της».

«Παρεμβατική κοινή δήλωση»

Το Ιράν δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι η κοινή δήλωση των ΗΠΑ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου περιέχει «παρεμβατικές, ανεύθυνες και προκλητικές θέσεις», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο αποτελεί πηγή ανασφάλειας και διχασμού στην περιοχή.



Σε δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το Ιράν επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να διέπεται μαζί με το Ομάν σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

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