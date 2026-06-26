Οι Βρυξέλλες πρότειναν σήμερα να παραταθεί κατά ένα έτος, ως τον Μάρτιο του 2028, το ειδικό καθεστώς προστασίας που παρέχεται στους Ουκρανούς πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τους άνδρες σε ηλικία στράτευσης.

Περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια Ουκρανοί που έφυγαν από τη χώρα τους μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Ρωσία επωφελούνται σήμερα από αυτό το ειδικό καθεστώς που τους επιτρέπει να διαμένουν, να εργάζονται και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα στις χώρες της ΕΕ.

Η πλειονότητα των προσφύγων αυτών ζουν στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία.

Το καθεστώς αυτό, που τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2022, ανανεώνεται κάθε χρόνο, κάτι που οι Βρυξέλλες προτείνουν να γίνει για πέμπτη φορά, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

«Στο μέτρο που ο πόλεμος συνεχίζεται, θα πρέπει να συνεχιστεί και η υποστήριξή μας», τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ.

Ωστόσο κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να δείχνουν σημάδια κόπωσης με αυτή τη σύγκρουση στην οποία δεν διαφαίνεται άμεση λύση.

Πέρυσι οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν μια συζήτηση για το μέλλον αυτού του καθεστώτος, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να καταστήσουν μόνιμο το καθεστώς όσων Ουκρανών προσφύγων παραμένουν στην Ευρώπη και να προετοιμαστούν για τις πρώτες επιστροφές στην Ουκρανία.

Η πρόταση που παρουσιάστηκε σήμερα πάει ένα βήμα πιο κάτω.

Σύντομα οι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία που καταθέτουν πρώτη φορά αίτημα για την απόκτησή του, θα βλέπουν την αίτησή τους να απορρίπτεται.

Πρόκειται για διακρίσεις σε βάρος τους; Σίγουρα όχι, απάντησε ο Μπρούνερ. «Είναι κάτι που μας ζήτησαν να κάνουμε οι Ουκρανοί», διαβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.