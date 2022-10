Όταν η Angela Lansbury τραγούδησε ζωντανά την «Πεντάμορφη και το Τέρας» - Βίντεο 

Τις τελευταίες ώρες το Χόλιγουντ και τα εκατομμύρια θαυμαστών της, αποχαιρετούν την εμβληματική κυρία της υποκριτικής και του μιούζικαλ, την μεγάλη ηθοποιό Άντζελα Λάνσμπερι.

Τις τελευταίες ώρες το Χόλιγουντ και τα εκατομμύρια θαυμαστών της, αποχαιρετούν την εμβληματική κυρία της υποκριτικής και του μιούζικαλ, την μεγάλη ηθοποιό Angela Lansbury (Άντζελα Λάνσμπερι), η οποία απεβίωσε χθες στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες πριν τα 97α γενέθλιά της.

Η πολυβραβευμένη με Εμμυ, Τόνι, Χρυσές Σφάρες και τιμητικό Όσκαρ Νταμ Αντζελα Λάνσμπερι, το 1991 δάνεισε τη φωνή της στην κυρία Ποτς, στην κλασική ταινία της Ντίσνεϊ, «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» και έγινε γνωστή και στις νεότερες γενιές.

Στο Twitter, χρήστες έχουν ανεβάσει δύο βίντεο που έχουν γίνει viral.

Στο πρώτο, το 2016, η Λάνσμπερι παρακολούθησε από κοντά το μιούζικαλ η «Πεντάμορφη και το Τέρας» και στο τέλος της παράστασης ανέβηκε στην σκηνή και ερμήνευσε με ένα πιάνο το κεντρικό τραγούδι.

Rest in Peace to the wonderful Angela Lansbury. This performance of "Beauty and the Beast" from 2016 still gives me chills. pic.twitter.com/PyiCXJuBy9 — Jordan Mickle (@JordanPMickle) October 11, 2022

Στο δεύτερο, η «κα Ποτς» ηχογραφεί στο στούντιο το πασίγνωστο Be Our Guest, με τον ηθοποιό Jerry Orbach, που δάνεισε την φωνή του στο ρόλο του Lumiere.

my favorite footage of Dame Angela is always this of her recording “Be Our Guest.” not only is the acting craftsmanship exquisite, she’s clearly having so much FUN. what a life, what a legacy. pic.twitter.com/Y3vmEH6wzx — james (on hiatus) (@jamesholod) October 11, 2022

Η Λάνσμπερ υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου τρεις φορές για τις ταινίες Εφιάλτης (1944), Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι (1945) και Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (1962), ενώ τον Νοέμβριο του 2013 έλαβε Τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στην 7η τέχνη.

Ξεχωριστή θέση στη φιλμογραφία της κατέχουν επίσης οι ταινίες: Ο αλήτης και η αμαζόνα (National Velvet, 1944), Σαμψών και Δαλιδά (Samson and Delilah, 1949), Ο γελωτοποιός του βασιλέως (The Court Jester, 1956), Πόθοι στην κάψα του καλοκαιριού (The Long, Hot Summer, 1958), Γύρω μου γκρεμίστηκαν όλα! (All Fall Down, 1962), Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου (The Greatest Story Ever Told, 1965), Έγκλημα στον Νείλο (Death on the Nile, 1978) και Η πεντάμορφη και το τέρας (Beauty and the Beast, 1991).

Η ερμηνεία της στην ταινία Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (The Manchurian Candidate, 1962) χαρακτηρίστηκε ως μια από τις καλύτερες στην καριέρα της.

Η ενασχόλησή της με το μιούζικαλ την καθιέρωσε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 - Το 1966 η ερμηνεία της στο μιούζικαλ των Τζερόμ Λόρενς, Ρόμπερτ Έντγουν Λι και Τζέρι Χέρμαν "Mame" της χάρισε πολλά βραβεία και την έκανε Gay icon

Οι ερμηνείες της στο θέατρο - σε έργα όπως « Ο βασιλιάς κι εγώ» και «Sweeney Todd, ο φονικός κουρέας της οδού Φλιτ» - της χάρισαν πέντε Βραβεία Τόνι, ενώ έχει λάβει επίσης έξι Χρυσές Σφαίρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.