Εφιάλτης στον αέρα... Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ξαφνική βουτιά 90 μέτρων σε πτήση της Air India μέσα σε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια αναταράξεων.

At least 12 hurt after Air India flight plunges 300ft in horror turbulence pic.twitter.com/HlnB5hdQtX August 4, 2026

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν ρωγμές στην οροφή της καμπίνας μετά τη βουτιά της πτήσης AI2379 μόλις 90 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Ταϊλάνδη.

Το αεροπλάνο μετέφερε 134 άτομα την ώρα του περιστατικού, αφήνοντας 10 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος τραυματισμένους.

Πολλοί επιβάτες φέρονται να κοιμόντουσαν τη στιγμή του τρομακτικού περιστατικού. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Πουκέτ το πρωί της Τρίτης, και βρισκόταν καθ' οδόν προς το Δελχί, όταν σημειώθηκαν οι έντονες αναταράξεις.

At least 12 people, including passengers and crew injured after Air India flight from Phuket to Delhi encountered severe turbulence and a sudden drop in altitude before landing safely in Delhi. #AirIndia #Delhi #Phuket #Flight pic.twitter.com/MFeSDRjJVs — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 4, 2026

Οι 12 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο Μεντάντα - αλλά οι επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας υποστηρίζουν ότι κανένας δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ένας επιβάτης της εφιαλτικής πτήσης είπε ότι το αεροσκάφος ξαφνικά έγειρε και συνέχισε να τρέμει για δύο με τρία λεπτά, ενόσω οι περισσότεροι επιβαίνοντες κοιμόντουσαν.

Πηγή: skai.gr

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