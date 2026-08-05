Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 12 τραυματίες μετά από βουτιά 90 μέτρων σε πτήση της Air India - Βίντεο δείχνουν ρωγμές στην καμπίνα

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν ρωγμές στην οροφή της καμπίνας μετά τη βουτιά της πτήσης AI2379 μόλις 90 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Ταϊλάνδη

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ινδία

Εφιάλτης στον αέρα... Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ξαφνική βουτιά 90 μέτρων σε πτήση της Air India μέσα σε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια αναταράξεων.

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν ρωγμές στην οροφή της καμπίνας μετά τη βουτιά της πτήσης AI2379 μόλις 90 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Ταϊλάνδη. 

Το αεροπλάνο μετέφερε 134 άτομα την ώρα του περιστατικού, αφήνοντας 10 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος τραυματισμένους.

Πολλοί επιβάτες φέρονται να κοιμόντουσαν τη στιγμή του τρομακτικού περιστατικού. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Πουκέτ το πρωί της Τρίτης, και βρισκόταν καθ' οδόν προς το Δελχί, όταν σημειώθηκαν οι έντονες αναταράξεις.

Οι 12 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο Μεντάντα - αλλά οι επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας υποστηρίζουν ότι κανένας δεν τραυματίστηκε σοβαρά. 

Ένας επιβάτης της εφιαλτικής πτήσης είπε ότι το αεροσκάφος ξαφνικά έγειρε και συνέχισε να τρέμει για δύο με τρία λεπτά, ενόσω οι περισσότεροι επιβαίνοντες κοιμόντουσαν.

Ινδία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδία πτήση Ταϊλάνδη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark

Απόρρητο