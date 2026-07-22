Η επιδημία του Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.001 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος επικαλείται στοιχεία από τις υγειονομικές αρχές του Κονγκό.
Συνολικά 999 θάνατοι και 2.473 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό από την έναρξη της επιδημίας στα μέσα Μαΐου, ανέφερε ο ΠΟΥ σε επικαιροποίηση των στοιχείων με ημερομηνία 20 Ιουλίου.
Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους δύο, με 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργά κρούσματα.
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