Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ας χαρούμε τη διακονία του διαδόχου του Αποστόλου Ανδρέα, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

«Η διακονία της Μητέρας Εκκλησίας είναι μια διακονία ειρήνης, αγάπης και ελπίδας για τον κόσμο. Την εορτή του Πρωτοκλήτου της Ορθοδοξίας ας χαρούμε τη διακονία του διαδόχου του Αποστόλου Ανδρέα, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου». Το μήνυμα αυτό απέστειλε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κωνσταντινούπολη με ομάδα προσκυνητών και Αρχόντων του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα από τις ΗΠΑ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έλαβε μέρος ως Συνοδικός Ιεράρχης στις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συλλειτούργησε στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι για τη Θρονική εορτή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, μάλιστα, παρακολούθησε τη χειροθεσία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως αρχόντων οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου των τεσσάρων διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών ιατρών που στάθηκαν στο πλευρό του στη δοκιμασία της υγείας του πριν από ένα χρόνο κατά τη διάρκεια της αποστολικής επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ανέλαβαν με απόλυτη επιτυχία τη θεραπεία του. Πρόκειται για τους καθηγητές Ιατρικής και χειρουργούς στη Σχολή Mount Sinai, δόκτορες Γεώργιο Ντάγκας, Σταμάτιο Λεράκη, Γεώργιο Σύρο και Ιωάννη Τόμας.

Μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια της χειροθεσίας τους έπλεξε το εγκώμιό τους τόσο για την επιστημοσύνη, το ήθος, την προσφορά τους στον χώρο της Ιατρικής και την ανθρωπιά τους όσο και για την αφοσίωσή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την πίστη τους στις παραδόσεις της Ορθοδοξίας και το σύγχρονο πνεύμα τους.

On the Feast of the First Throne of Orthodoxy – let us rejoice in the ministry of the successor to the First-Called Apostle Andrew, HAH Ecumenical Patriarch Bartholomew. The ministry of the Mother Church is one of peace, love, and hope for the world. Εἰς Πολλὰ Ἔτη! pic.twitter.com/aukbBvIHiA