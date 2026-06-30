Ειρωνικός Τραμπ: «Τεράστια νίκη» για την Κίνα η απόφαση για την ιθαγένεια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για το δικαίωμα ιθαγένειας εκ γενετής (birthright citizenship) «τεράστια νίκη» για την Κίνα, απευθύνοντας με εμφανώς ειρωνική διάθεση συγχαρητήρια στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο Σι και τη σπουδαία χώρα της Κίνας για την τεράστια νίκη τους στο ζήτημα της ιθαγένειας εκ γενετής!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση της αυτόματης απόκτησης αμερικανικής ιθαγένειας από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διατήρησε σε ισχύ το ισχύον καθεστώς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ κακή για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω νομοθεσίας και χωρίς να απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε την εκ γενετής ιθαγένεια, κάτι που είναι πολύ κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο με νομοθεσία, με τη στήριξη του προέδρου. Δεν χρειάζεται μια μακρά και δύσκολη συνταγματική τροποποίηση», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Κογκρέσο να ξεκινήσει «από σήμερα» τις διαδικασίες για την κατάργηση της αυτόματης ιθαγένειας, υποσχόμενος ότι θα προσφέρει την «πλήρη και απόλυτη στήριξή» του στην προσπάθεια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η 14η Τροπολογία του Συντάγματος ακυρώνει προηγούμενο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, με το οποίο επιδίωκε να στερήσει το δικαίωμα απόκτησης της αμερικανικής υπηκοότητας εκ γενετής από παιδιά γονέων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα ή διαμένουν σε αυτήν με καθεστώς προσωρινής παραμονής.

«Τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα ή διαμένουν σε αυτήν με καθεστώς προσωρινής παραμονής "υπάγονται στη δικαιοδοσία" των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκτούν την αμερικανική υπηκοότητα από τη γέννησή τους, σύμφωνα με τη Ρήτρα Ιθαγένειας της 14ης Τροπολογίας», αναφέρεται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ και άλλοι συντηρητικοί έχουν υποστηρίξει ότι ορισμένοι Κινέζοι πολίτες επιδίδονται σε «τουρισμό γέννησης», δηλαδή ταξιδεύουν σκόπιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, ώστε το παιδί να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χαρακτηρίσει αυτή την πρακτική ζήτημα εθνικής ασφάλειας, λόγω πιθανών συνδέσεων με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.