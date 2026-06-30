Κέρδισε 3,3 εκατ. δολάρια σε κουλοχέρη αεροδρομίου των ΗΠΑ

Η αναμονή στο αεροδρόμιο του Λας Βέγκας αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από τυχερή για έναν επιβάτη, ο οποίος κέρδισε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας σε κουλοχέρη πριν από την πτήση του.

Ολα συνέβησαν την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο Harry Reid, με τους υπεύθυνους του αεροδρομίου να ανακοινώνουν την Τρίτη στα σόσιαλ μίντια σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «αυτός είναι ένας τρόπος να περάσεις την αναμονή σου».

Ο τυχερός ταξιδιώτης πέτυχε το τζακ ποτ σε στο παιχνίδι «Wheel of Fortune» στην πύλη C του αεροδρομίου, κερδίζοντας περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών «International Game Technology» επιβεβαίωσε τη νίκη και ανέφερε ότι ο παίκτης, του οποίου το μικρό όνομα είναι «Anthony», κέρδισε το ποσό παίζοντας στο παιχνίδι με ποντάρισμα μόλις 10 δολάρια.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε η εταιρεία, ο άνδρας εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα στο μηχάνημα που του χάρισε το τεράστιο ποσό.

Σύμφωνα με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία, τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια άνω των 5.000 δολαρίων υπόκεινται σε αυτόματη παρακράτηση ομοσπονδιακού φόρου 24%. Η πολιτεία της Νεβάδα, ωστόσο, δε φορολογεί τα κέρδη από λαχεία ή το προσωπικό εισόδημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ταξιδιώτης φεύγει από το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας... εκατομμυριούχος. Τον Μάιο του 2025, άλλος επιβάτης κέρδισε 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε κουλοχέρη του «Wheel of Fortune» στην πύλη D, χωρίς να γίνει γνωστή η ταυτότητά του.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο, ένας ταξιδιώτης στον τερματικό σταθμό 1 κέρδισε 348.507,71 δολάρια, αφού πόνταρε μόλις 1,25 δολάρια σε μηχάνημα «Wheel of Fortune».

Το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα σημεία για να δοκιμάσει κανείς την τύχη του — ακόμη και πριν από μια πτήση.

Πηγή: skai.gr

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