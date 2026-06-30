Γκαλιμπάφ: Δεν θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις πριν εκπληρωθούν οι όροι του μνημονίου

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν δεν θα εισέλθει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο μνημόνιο κατανόησης.

«Θεωρούμε τα γεγονότα που εκτυλίσσονται αυτές τις νύχτες στον Περσικό Κόλπο παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και θα απαντήσουμε οπωσδήποτε. Στην πιο πρόσφατη παραβίαση της εκεχειρίας, στοχοποιήθηκαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η διαδικασία αυτή δείχνει ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε σε συνομιλίες, αλλά εάν η άλλη πλευρά δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της μέσω αυτών των συνομιλιών, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αυτήν τη στιγμή «καμία διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, πέραν των συνομιλιών που αφορούν την εφαρμογή των πέντε όρων του μνημονίου κατανόησης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι έχει αποφασιστεί η σύσταση επιτροπής από το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο, η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή του τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο.

Ο Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η διέλευση χωρίς κόστος από το Στενό του Ορμούζ προβλέπεται μόνο για 60 ημέρες, βάσει του μνημονίου κατανόησης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν «δεν θα συμβιβαστεί ποτέ» ως προς τα δικαιώματά του στο Στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη λήξη του ναυτικού αποκλεισμού.

Επανέλαβε, επίσης, ότι η κυριαρχία στο Στενό του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και το Ομάν και ότι η ναυσιπλοΐα στο Στενό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζει το Ιράν.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη ανταλλάσσει απόψεις με τις παράκτιες χώρες του Κόλπου, ενώ προειδοποίησε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρήσουν να στερήσουν από το Ιράν τη δυνατότητα να εξάγει πετρέλαιο, «κανείς δεν θα ωφεληθεί από το πετρέλαιο».

Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ακόμη ότι το Ιράν πωλεί πλέον το πετρέλαιό του σε τιμή κατά 20% υψηλότερη σε σχέση με το παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

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