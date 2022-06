ΗΠΑ: 6 νεκροί σε συντριβή τουριστικού ελικοπτέρου στη Δυτική Βιρτζίνια- Δείτε βίντεο

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από την συντριβή τουριστικού ελικοπτέρου σε μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Βιρτζίνιας, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ελικόπτερο χρονολογείτο από την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι θα ερευνήσει, από κοινού με την υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) το δυστύχημα.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν έξι νεκροί», είπε ο Ρέι Μπράιαντ, ο επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην κομητεία Λόγκαν.

Το ελικόπτερο, ένα Bell UH-1B, κατέπεσε κοντά σε έναν δρόμο και έπιασε φωτιά. Φλεγόταν ακόμη όταν έφτασαν στο σημείο οι πρώτοι διασώστες. Το ελικόπτερο δεν ανήκε πια στον στρατό αλλά έκανε τουριστικές πτήσεις στην περιοχή.

