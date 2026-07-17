Σταθεροποιείται η αγορά ελαιολάδου μετά από τρία χρόνια έντονων αναταράξεων

Η μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου στον κόσμο, η ισπανική Deoleo, εκτιμά ότι η περίοδος έντονης αστάθειας που χαρακτήρισε την αγορά από το 2022 έως το 2024 έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς οι καλύτερες καιρικές συνθήκες στις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες δημιουργούν προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη παγκόσμια παραγωγή.

«Ο εξαιρετικά σύνθετος κύκλος της αγοράς που βιώσαμε την περίοδο 2022-2024, ο οποίος είχε σοβαρές αλλά προσωρινές επιπτώσεις στον κλάδο, ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της Deoleo, Κριστόμπαλ Βαλδές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ευνοϊκές βροχοπτώσεις στις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή παγκόσμια παραγωγή κατά την επόμενη συγκομιστική περίοδο, ενισχύοντας την προσφορά και οδηγώντας την αγορά σε μεγαλύτερη ισορροπία.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου εξακολουθεί να κινδυνεύει από έντονες διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της λειψυδρίας, αλλά και των αυξανόμενων πιέσεων από ασθένειες και επιβλαβείς οργανισμούς.

Η Deoleo, που παράγει γνωστές μάρκες ελαιολάδου όπως οι Bertolli και Carbonell, είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν την τριετία 2022-2024 ως μία από τις δυσκολότερες περιόδους στην ιστορία του κλάδου.

Οι παρατεταμένες ξηρασίες και οι ακραίες θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της παραγωγής, οδηγώντας τις τιμές του ελαιολάδου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στους καταναλωτές.

Έκτοτε, οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί, γεγονός που έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερους Αμερικανούς καταναλωτές να εντάξουν το ελαιόλαδο στην καθημερινή τους διατροφή, ακολουθώντας το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής.

Σταθεροποιείται η προσφορά και κατά συνέπεια οι τιμές

«Η σταθεροποίηση της προσφοράς προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και μας επιτρέπει να αναμένουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμών. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί στην ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης από τα νοικοκυριά», ανέφερε ο Βαλδές.

Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία διαμορφώνεται περίπου στα 3,9 ευρώ ανά κιλό, συνεχίζοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση που παρατηρείται από τις αρχές του έτους.

Πρόκειται για σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι τιμές χονδρικής του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 9,3 ευρώ ανά κιλό.



Πηγή: skai.gr

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