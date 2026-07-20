Πατέρας για τέταρτη φορά έγινε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς η σύζυγός του, Ούσα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο μικρός Άλεκ Νιλ Βανς γεννήθηκε το πρωί της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και τρισευτυχισμένοι, ενώ τα παιδιά μας ανυπομονούσαν να γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό», έγραψε ο Βανς, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές του ευχαριστίες προς τους στρατιωτικούς γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιατρικού Κέντρου Walter Reed για την εξαιρετική φροντίδα τους.

Όπως επισημαίνει το Associated Press, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια που γεννιέται παιδί εν ενεργεία αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Το ζευγάρι έχει ακόμη τρία παιδιά: τον 9χρονο Έβαν, τον 6χρονο Βίβεκ και την 4χρονη Μίραμπελ.

Η Ούσα Βανς γεννήθηκε και μεγάλωσε σε προάστιο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Είναι κόρη μηχανικού και μοριακής βιολόγου, οι οποίοι μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ινδία.

Γνώρισε τον Τζέι Ντι Βανς το 2010, όταν και οι δύο σπούδαζαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ, με αφορμή τη συμμετοχή τους σε μια ομάδα συζήτησης με θέμα «την κοινωνική παρακμή της λευκής Αμερικής».

Σύμφωνα με το BBC, ο Βανς είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ που τάσσονται ανοιχτά υπέρ της αύξησης των γεννήσεων στις ΗΠΑ.

Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, γράφοντας ότι η σύζυγός του ήταν αρχικά διστακτική στο να αποκτήσουν τέταρτο παιδί. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη μετά τον ξαφνικό θάνατο του στενού τους φίλου και συντηρητικού influencer, Τσάρλι Κερκ.

«Λίγο μετά την ταφή του φίλου μου, η Ούσα έμεινε έγκυος στο τέταρτο παιδί μας, ένα αγόρι», εξομολογείται στο βιβλίο του ο Βανς. «Μια ζωή χάθηκε τόσο άδικα, αλλά μια άλλη μας δόθηκε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.