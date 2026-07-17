Από την ήττα στην Ντάουνινγκ Στριτ: Η άνοδος, η πτώση και η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ

Έπειτα από μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της πολιτικής του καριέρας, όταν έχασε τη δεύτερη προσπάθειά του να εκλεγεί στην ηγεσία των Εργατικών το 2015, ο Άντι Μπέρναμ είχε μιλήσει για τον πόνο του να «σε απορρίπτουν άνθρωποι που γνωρίζεις» και αποχώρησε από την πολιτική σκηνή του Λονδίνου, επιστρέφοντας στο Μάντσεστερ.

Λίγο περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, ο άνθρωπος που, κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, απέκτησε το προσωνύμιο «ο Βασιλιάς του Βορρά», ανέλαβε χωρίς αντίπαλο την ηγεσία των Εργατικών και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε αυτό το διάστημα.

Η ήττα και η επιλογή του να απομακρυνθεί κέντρο της πολιτικής, που τότε φαινόταν να βάζουν τέλος στις φιλοδοξίες του να γίνει πρωθυπουργός, αποδείχθηκαν τελικά τα γεγονότα που τον οδήγησαν στο ισχυρότερο αξίωμα της χώρας.

Μετά την εκλογή του στην ηγεσία των Εργατικών την Παρασκευή, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε να φέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης της Βρετανίας εδώ και τέσσερις δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι η υπερσυγκεντρωτική εξουσία στο Λονδίνο αγνοεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

«Θα εργαστώ για να οικοδομήσω μια νέα πολιτική. Η χώρα την έχει ανάγκη όσο ποτέ», δήλωσε ο Μπέρναμ. «Οι πολίτες περιμένουν από εμάς να φέρουμε αποτελέσματα και αυτό ακριβώς θα κάνουμε».

Ο Μπέρναμ φέρνει ελπίδα, χάρισμα, αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Γνωστός για τον προσιτό χαρακτήρα και τη φυσική του αισιοδοξία, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ είναι το αντίθετο του συγκρατημένου και άκαμπτου τρόπου του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ.

Στα εννέα χρόνια που διετέλεσε δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, απέκτησε τη φήμη ενός ικανού επικοινωνιακά πολιτικού, πρόθυμου να συγκρουστεί με την κεντρική κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερους όρους για τη βορειοδυτική Αγγλία.

Το βασικό του επιχείρημα προς το κόμμα είναι ότι διαθέτει την εμπειρία και το όραμα για να επανασυνδεθεί με τους ψηφοφόρους και να νικήσει το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, υπό την ηγεσία του βετεράνου της εκστρατείας υπέρ του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων εδώ και μήνες.

Ένας βουλευτής των Εργατικών δήλωσε ότι η εκλογή του Μπέρναμ άλλαξε πλήρως το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, πείθοντας πολλούς ότι το κόμμα βρήκε επιτέλους έναν ηγέτη ικανό να αντιμετωπίσει και να νικήσει το Reform UK στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2029.

«Είναι σαν να διαλύθηκαν τα μαύρα σύννεφα που σκέπαζαν το κόμμα», είπε, υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Υπάρχει ξανά μια αίσθηση ελπίδας».

Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό που συνοδεύει την άνοδό του, αρκετά στελέχη των Εργατικών εκφράζουν ανησυχία για το πώς θα είναι στην πράξη η κυβέρνησή του.

Στη μοναδική ομιλία του μετά την επιστροφή του στη Βουλή πριν από τρεις εβδομάδες, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι βασική του προτεραιότητα θα είναι η μεταφορά εξουσιών από την κεντρική κυβέρνηση προς τις περιφερειακές αρχές, κάνοντας λόγο για τη «μεγαλύτερη ανακατανομή εξουσίας» στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Η φιλοδοξία αυτή συνδυάζεται με την πίστη του σε αυτό που ονομάζει «φιλικό προς τις επιχειρήσεις σοσιαλισμό», μια πολιτική φιλοσοφία που επιδιώκει να συνδυάσει μεγαλύτερο κρατικό έλεγχο σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, με στενή συνεργασία μεταξύ κράτους και επιχειρηματικού κόσμου.

Η προσέγγιση αυτή έχει αφήσει τους επενδυτές να αναρωτιούνται κατά πόσο θα δώσει προτεραιότητα στην κρατική παρέμβαση ή στις δυνάμεις της αγοράς.

Σύμφωνα με συνεργάτες υπουργών, ακόμη και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του Μπέρναμ, γεγονός που δυσκολεύει την εκτίμηση των πραγματικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησής του.

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του στο Μάντσεστερ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Μπέρναμ: ακούει, δοκιμάζει ιδέες και καταλήγει σταδιακά στις αποφάσεις του.

«Προτιμούσε να περνά τη μέρα του έξω, μιλώντας με τον κόσμο, παρά να κάθεται γράφοντας εκθέσεις», δήλωσε η Ρόουζ Μάρλεϊ, πρώην σύμβουλός του στο δημαρχείο του Μάντσεστερ και επικεφαλής της Co-operatives UK, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ανέβηκε στην ιεραρχία επί Μπλερ και Μπράουν

Ο Άντι Μπέρναμ γεννήθηκε στο Λίβερπουλ, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως τεχνικός τηλεφωνίας και η μητέρα του ως υπάλληλος υποδοχής. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και στη συνέχεια ακολούθησε τη γνώριμη διαδρομή προς την πολιτική, εργαζόμενος αρχικά ως ερευνητής και στη συνέχεια ως σύμβουλος στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Η πρώτη του κυβερνητική θέση ήταν ως υφυπουργός στην κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, ενώ αργότερα διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού και στη συνέχεια υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του διαδόχου του Μπλερ, Γκόρντον Μπράουν.

Διεκδίκησε για πρώτη φορά την ηγεσία των Εργατικών το 2010 χωρίς επιτυχία και επανέλαβε την προσπάθεια το 2015, με το ίδιο αποτέλεσμα.

Ορισμένοι επικριτές του στους Εργατικούς τον κατηγορούν ότι έχει αλλάξει επανειλημμένα προτεραιότητες και θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Μπέρναμ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι «όμηρος των αγορών ομολόγων» εξαιτίας του δημοσιονομικού συντηρητισμού της. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της κρατικοποίησης βασικών κλάδων της οικονομίας και υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες αναδιαμόρφωσε το μήνυμά του. Υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του για τις αγορές ομολόγων είχαν παρερμηνευθεί, ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας δεν επιτρέπουν εκτεταμένες κρατικοποιήσεις και ότι η επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ δεν αποτελεί ρεαλιστική προοπτική στο άμεσο μέλλον.

Το 2022, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ αστειεύτηκε σε βάρος του Μπέρναμ, τον οποίο πολλοί θεωρούσαν εσωκομματικό αντίπαλο, παρομοιάζοντάς τον με κάποιον που αλλάζει στρατόπεδο ανάλογα με το ποιος κερδίζει.

«Ο Άντι είχε την ευκαιρία να δει την "ομάδα των παιδικών του χρόνων", την Αργεντινή, να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε τότε ο Στάρμερ σε ομιλία του. «Ήταν μια μικτή εμπειρία, γιατί είδε επίσης την "ομάδα των παιδικών του χρόνων", τη Γαλλία, να χάνει στον τελικό και τις "ομάδες των παιδικών του χρόνων", το Μαρόκο και την Κροατία, να αποκλείονται στα ημιτελικά».

Ωστόσο, και ο ίδιος ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, πραγματοποίησε αρκετές φορές αλλαγές πορείας κάθε φορά που οι πολιτικές του συναντούσαν αντιδράσεις.

Για να αποφύγει την ίδια παγίδα και να ανακτήσει τη στήριξη των ψηφοφόρων πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αρκετοί βουλευτές των Εργατικών εκτιμούν ότι ο Μπέρναμ θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να ασκήσει αποφασιστική και τολμηρή ηγεσία.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε ένας βουλευτής του κόμματος, ενδέχεται να βρεθεί και ο ίδιος εκτός εξουσίας μέσα σε δύο χρόνια.



Πηγή: skai.gr

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