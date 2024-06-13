«Χτυπάει» Ελ Αραμπί ο ΑΠΟΕΛ

Σοβαρό δείχνει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Το όνομα του Μαροκινού φορ του Ολυμπιακού, ο οποίος αποχωρεί από τον Πειραιά έπειτα από μία σπουδαία πενταετία, παίζει έντονα τα τελευταία 24ωρα στο ρεπορτάζ των «γαλαζοκίτρινων».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα η υπόθεση οδεύει σε καλό δρόμο για τους πρωταθλητές Κύπρου, οι οποίοι του έχουν προτείνει συμβόλαιο ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη. Αφού, ο 37χρονος επιθετικός βλέπει με καλό μάτι τη συγκεκριμένη προοπτική.

Όπως αναφέρεται στην Κύπρο, δεν αποκλείεται στη σημερινή ΓΣ του συλλόγου να ανακοινωθούν κάποιες μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ και εικάζεται από τους ρεπόρτερ ότι μπορεί να γνωστοποιηθούν ευχάριστα νέα για τον Ελ Αραμπί.

Ο Μαροκινός αγωνίστηκε σε 225 ματς με τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας 94 γκολ, ενώ μοίρασε και 25 ασίστ.

