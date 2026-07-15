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Παναθηναϊκός: Οι homegrown και η ευρωπαϊκή λίστα

Οι homegrown του Παναθηναϊκού και το δεδομένο με την ευρωπαϊκή λίστα

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Κότσαρης

Ο Παναθηναϊκός προχωρά στην επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Κότσαρη, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Πρόκειται για μία κίνηση επιβράβευσης της καθημερινής δουλειάς και της συνολικής παρουσίας του στα αποδυτήρια, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέλος του γκρουπ των τερματοφυλάκων.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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