Ένα mail στο οποίο ενημερώνει τους υπαλλήλους της πως εάν διαπιστωθεί ότι παρέχουν πληροφορίες στα ΜΜΕ οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν εμπιστευτικές τότε μπορεί να σημάνει και την απόλυσή τους από τη Μάντσεστσερ Γιουνάιτεντ έστειλε τη Δευτέρα ο Ομάρ Μπεράντα.

Αυτό αποκαλύπτει σήμερα σε σχετικό της δημοσίευμα η Guardian επισημαίνοντας ότι η… ενημέρωση αυτή δεν άρεσε στους περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μπεράτα προσπαθεί να κρατήσει στόματα κλειστά καθώς έχει διαπιστωθεί πως υπάρχουν άτομα που «μιλάνε» και θέλει να διασφαλίσει πως κάτι τέτοιο θα σταματήσει να συμβαίνει.

Τους τονίζει ότι θα έχουν ενημέρωση για όλες τις σκέψεις και τα πλάνα της ομάδας για το Project 150, όπως έχει ονομαστεί, η προσπάθεια ανοικοδόμησης του αγωνιστικού και όχι μόνο, τμήματος θέλοντας να συνδυαστεί το 2028, έτος εορτασμού των 150 ετών από την ίδρυση της ομάδας, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

