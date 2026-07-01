Επίσημο: Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ

Κάτοικος Τουρκίας και πάλι ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Στην Τουρκ Τέλεκομ θα συνεχίσει την καριέρα του ο μέχρι πρότινος γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Η σχετική ανακοίνωση επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών για τον 36χρονο άσο, ο οποίος είχε πρόταση και από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει στην Ελλάδα.

Ο ΜακΚίσικ έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Τουρκία, στην Ουσάκ Σπορτίφ -αρχικά- και στη συνέχεια και σε άλλες ομάδες της χώρας, Γκαζιαντέπ, Μπεσίκτας ενώ το 2020 υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

1- Shaquielle McKissic Türk Telekom'da! ✍️🔥



Hızı, enerjisi ve tecrübesiyle öne çıkan Shaquielle McKissic, yeni sezonda Türk Telekom formasıyla parkede olacak.



Aramıza hoş geldin Shaquielle McKissic! 💙🤍 pic.twitter.com/UM8AAIHtyL — Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) July 1, 2026

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