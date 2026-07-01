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Επίσημο: Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ

Στην Τουρκ Τέλεκομ θα συνεχίσει την καριέρα του ο μέχρι πρότινος άσος του Ολυμπιακού, Σακίλ ΜακΚίσικ

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ΜακΚίσικ

Κάτοικος Τουρκίας και πάλι ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Στην Τουρκ Τέλεκομ θα συνεχίσει την καριέρα του ο μέχρι πρότινος γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Η σχετική ανακοίνωση επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών για τον 36χρονο άσο, ο οποίος είχε πρόταση και από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει στην Ελλάδα.

Ο ΜακΚίσικ έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Τουρκία, στην Ουσάκ Σπορτίφ -αρχικά- και στη συνέχεια και σε άλλες ομάδες της χώρας, Γκαζιαντέπ, Μπεσίκτας ενώ το 2020 υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός Τουρκία μπάσκετ
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